Nei giorni scorsi Logitech G ha presentato la nuovissima PRO X 60 LIGHTSPEED, una tastiera pensata per rispondere a tutte le esigenze dei videogiocatori moderni. Grazie al suo design compatto e alla qualità professionale delle componenti, la tastiera offre la massima precisione di digitazione.

La tastiera è pensata per i pro-gamer attivi nelle competizioni esport. Infatti, il layout al 60% è ideale per liberare spazio sulla scrivania e offrire maggiore raggio d’azione al mouse, soprattutto in contesti dinamici come gli FPS. Il vantaggio di un form-factor compatto è il minor peso e la maggiore trasportabilità, senza dimenticare la possibilità di adattarsi con facilità ad ogni setup.

Come dichiarato da Michaela ‘mimi’ Lintrup, G2 Esports, Valorant: “La PRO X 60 è perfetta per chi ha bisogno di una tastiera in grado di adattarsi a qualsiasi configurazione e condizione. È anche facilissima da portare con sé quando si viaggia. La adoro“.

Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED è una tastiera senza compromessi, con form factor al 60% ed elevatissime possibilità di personalizzazione, per permettere ai pro-player degli ESPORT di esprimere il massimo potenziale

Il formato al 60%, se da un lato rendere la tastiera estremamente facile da usare, riduce la possibilità di avere tasti aggiuntivi che potrebbero migliorare l’esperienza di gioco. Per questo motivo, Logitech G ha sviluppato la tecnologia KEYCONTROL.

Gli utenti possono assegnare fino a 15 funzioni per ogni tasto, rendendo estremamente ampie le possibilità di personalizzazione. In questo modo è possibile creare un setup che possa adattarsi al proprio stile di gioco e alle proprie necessità, accedendo a diverse funzioni primarie e secondarie esattamente dove è più comodo.

La tastiera Logitech G PRO X 60 supporta anche la tecnologia wireless LIGHTSPEED che rendere veloce e affidabile la connettività senza fili esattamente come quella cablata. Gli switch GX Optical, inoltre, rendono preciso e fulmineo ogni input, migliorando nettamene la digitazione rispetto agli switch meccanici.

La tastiera Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED è disponibile nelle colorazioni Nero, Bianco e Rosa. Il prodotto può essere acquistato sul sito ufficiale del brand al prezzo di 199 euro.