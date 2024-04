Fiat e Mercedes, protagoniste nel mercato dell'usato

Nel mese di Marzo 2024, la Fiat Panda conferma il suo dominio incontrastato nel mercato delle auto usate, mantenendo saldamente la sua posizione di vertice. I dati riportati dal Corriere della Sera evidenziano un risultato straordinario per la celebre city car italiana. Totalizzando 11.806 immatricolazioni nel corso del mese supera di gran lunga la concorrenza più prossima rappresentata dalla Dacia Sandero, ferma a 5.535 unità vendute.

Nonostante la crescente popolarità degli SUV, la Panda continua a distinguersi per la sua affidabilità e il suo appeal intramontabile. Continuando a mantenere un posto di rilievo sia nel mercato delle auto nuove che in quello delle auto usate. Lanciata sul mercato nel lontano 2012, questa iconica vettura è diventata un punto di riferimento per gli automobilisti italiani, grazie al suo design versatile e alla sua comprovata robustezza nel tempo.

Ma il successo della Panda non è l’unica sorpresa nel panorama automobilistico di marzo 2024. La Mercedes Classe A emerge come una nuova contendente, guadagnando terreno e piazzandosi inaspettatamente tra i primi posti della classifica. Questo risultato testimonia l’apprezzamento del pubblico per l’eleganza e le prestazioni della vettura tedesca.

Fiat Panda ne fa da sovrana mentre la Mercedes Classe A inizia ad emergere

Analizzando nel dettaglio la classifica, la Panda si conferma al vertice con il 3,54% del totale dei passaggi di proprietà, seguita dalla Fiat 500 con il 2,41%. La Mercedes Classe A si inserisce in modo sorprendente al terzo posto, alla pari con la 500, consolidando la sua presenza nel mercato delle auto usate. Inoltre il marchio Fiat mantiene la sua leadership anche nei principali portali di vendita, con una quota del 12,04%, seguito da Volkswagen e Ford. Nel segmento delle auto ibride, invece, Toyota continua a detenere il primato.

Secondo il bollettino ACI Auto Trend, nel primo trimestre del 2024 si è registrato un aumento delle vendite di auto usate rispetto a quelle nuove. Una proporzione di 162 auto usate vendute ogni 100 nuove nel solo mese di marzo e 181 nel trimestre. Tuttavia, i prezzi delle auto usate hanno subito un lieve calo del 2,8% rispetto al mese precedente, come confermato dall’AUTO1 Group Price Index.

La Fiat Panda continua a dettare legge nel mercato delle auto usate, ma l’ascesa della Mercedes Classe A evidenzia una crescente domanda per vetture di classe superiore. Con un panorama così dinamico e in continua evoluzione, il mercato automobilistico italiano promette ancora molte sorprese nei prossimi mesi.