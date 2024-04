Amazon, sanzione ANTITRUST da 10 milioni: pratica commerciale scorretta

Qualcuno ha pensato che Amazon stesse sbagliando qualcosa nelle sue politiche. Quel qualcuno purtroppo per il colosso e-commerce si chiama Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha deciso di intraprendere un’azione contro Amazon. Stando a quanto riportato è arrivata una sanzione da ben 10 milioni di euro a due società appartenenti al colosso e-commerce, ovvero Amazon Services Europe sarl e Amazon Eu sarl.

È stata l’antitrust ad accertare che Amazon stesse attuando una pratica commerciale scorretta. Questa consisterebbe nel preselezionare gli acquisti periodici per tantissimi prodotti che sono presenti sul sito. Ogni pagina web dove ci sono tutte le caratteristiche dell’articolo che si va a selezionare mostra infatti già selezionata la casella di acquisto periodico. È l’utente infatti a dover scegliere di effettuare quell’acquisto singolarmente, senza ritrovarsi a riceverlo periodicamente pagando quindi ogni mese la stessa cifra.

Amazon, l’Antitrust non ci sta: è condotta scorretta

L’antitrust crede che Amazon in questo modo vada a limitare considerevolmente la libertà di scelta degli utenti che acquistano sul sito. La spunta già piazzata su sugli acquisti periodici, induce l’utente a comprare periodicamente un prodotto di cui probabilmente probabilmente non avrà bisogno. In questo modo dunque si limita la facoltà di scelta.

La condotta del gruppo è stata quindi ritenuta in contrasto con ogni canone di diligenza professionale siccome Amazon dovrebbe costruire interfacce online che siano in grado di consentire ai consumatori di fare le loro scelte liberamente.

È partita dunque un’istruttoria, all’interno della quale inizialmente era stata contestata anche la preselezione della consegna veloce a pagamento. Le autorità però in questo caso hanno accolto quanto Amazon si è prefissata di fare, ovvero che in futuro lascerà predefinita solo la possibilità di consegna gratuita.

Non è tardata ad arrivare la risposta da parte del colosso e-commerce che ha annunciato di voler fare ricorso contro questa sanzione. Amazon infatti dichiara di voler continuare a lavorare per offrire agli utenti un’ottima esperienza di acquisto.