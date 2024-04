Il nuovo Apple Watch, con molta probabilità vedrà aggiunto al suo nome la lettera X, per celebrare il decimo anniversario dal lancio degli smartwatch di Cupertino. Questo cambiamento non sarà solo nel nome, Apple implementerà moltissime novità sul suo prossimo orologio intelligente, a partire dal design. Design che abbiamo il piacere di mostrarvi, grazie a degli incredibili render.

Questi render sono di AppleTrack, un canale YouTube che tratta nei suoi video le novità del mondo Apple, quest’ultimo afferma di essersi basato sui numerosi leak che hanno circondato Apple Watch X negli ultimi mesi. Ecco perché non ci troviamo davanti a dei render ufficiali, ma davanti a delle potenziali versioni future.

Ecco le principali novità dell’Apple Watch X

La prima cosa che notiamo, evidenziata dai render, è che i cinturini degli Apple Watch di attuale generazione non saranno compatibili con Apple Watch X, quest’ultimo infatti dovrebbe implementare un sistema con degli attacchi magnetici, e non più fisici. I motivi di questa decisione sono legati all’estetica, ma soprattutto per risolvere dei problemi hardware, in modo tale da liberare molto spazio al di sotto della scocca dello smartwatch.

Tutto questo spazio guadagnato dovrebbe servire per l’implementazione di una batteria più grande e di alcuni nuovi sensori. Sempre secondo AppleTrack, il nuovo orologio sarà circa il 10-15% più sottile rispetto all’ultimo Apple Watch della Serie 9 lanciato nel 2023. Nonostante questa sostanziale differenza, sul lato della cassa troverà ancora una volta spazio la Digital Crown.

Infine l’ultima importante novità riportata dallo YouTuber riguarda lo schermo, sembra quindi che il prossimo Apple Watch X avrà uno schermo microLED e dei bordi attorno al display nettamente più sottili rispetto agli orologi smart di attuale generazione dell’azienda americana. Ora non ci resta che attendere per capire se tutto quanto è emerso è solamente fittizio, o esista un sottofondo di verità.