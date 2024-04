Il mercato delle autovetture sta crescendo sempre di più, presentando spesso dei prezzi proibitivi per molti utenti. Proprio per questo sempre più automobilisti italiani stanno optando per delle auto usate. Quella dell’usato può essere una scelta molto valida, ma bisogna prestare molta attenzione alle possibili truffe che si celano anche in questo settore. Quali sono e come evitarle?

Gli esperti di carVertical, piattaforma impegnata nello smascheramento delle truffe per il mercato delle auto usate, ha fornito alcuni consigli utili per tutti gli utenti. Inserendo il VIN dell’auto che si intende comprare è possibile scoprire tutte le informazioni utili. Tra queste, ovviamente spicca il reale chilometraggio dei veicoli, la presenza di incidenti e il Paese di provenienza.

Come scovare le truffe relative alle auto usate

Ci sono anche altri indizi da tenere a mente per identificare le truffe per le auto usate. Uno di questi riguarda la presenza di annunci con prezzi oltremodo vantaggiosi. Nella maggioranza dei casi i rivenditori fraudolenti riescono ad attrarre gli utenti proprio con prezzi bassi, per poi convincerli ad effettuare dei pagamenti anticipati facendo dei riferimenti a dei possibili altri compratori interessati. Se si presentano casi simili, è importante ricordare di non pagare mai in anticipo, soprattutto se non si sta utilizzando una piattaforma ufficiale.

Proprio a proposito delle piattaforme, è importante fare attenzione alla presenza di siti web falsi che si mostrano completamente uguali a quelli noti ed ufficiali. Ecco perché è sempre importante prestare massima attenzione al sito che si utilizza per cercare, e poi ipoteticamente acquistare le auto usate. Ci sono poi i casi in cui la truffa porta anche alla consegna di un veicolo, che però risulta presentare caratteristiche opposte rispetto a quelle rivelate all’interno dell’annuncio.

Alla lista delle truffe si aggiunge anche quella che coinvolge la vendita di pezzi di ricambio o anche la famigerata truffa del contachilometri. Considerando quanto detto è importante prestare molta attenzione e cercare informazioni certe ed affidabili prima di acquistare delle auto usate.