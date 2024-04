Si torna a parlare dell’azienda Nothing. Questa volta però non si tratta di buone notizie. Sembra infatti che si sia verificata una violazione dati che ha esposto le informazioni personali degli utenti del marchio. La notizia richiede il condizionale, anche se Android Authority ha affermato di aver trovato alcune tracce relative alla presenza in rete dei profili della Nothing Community. A tal proposito è stato individuato un file, presente su un sito web di condivisione di file di tempo che contiene un dump di dati appartenenti a diversi profili di suddetta community.

Violazione tra i profili utente Nothing

Secondo quanto riportato da Android Authority sembra che all’interno del data base sarebbero state scovate informazioni pubbliche, ma anche private dei profili utente compromessi. Per fortuna la violazione non ha coinvolto anche le password, ma questo non ridimensiona la gravità della situazione.

Nello specifico i dati risalgono al 2022 e sembra coinvolgano le informazioni in questione comprendono i dati relativi ai primi 2.250 profili della Nothing Community. Tra questi sono compresi diversi indirizzi mail dei gestori della community stessa.

Non è la prima volta che Nothing è colpita da problemi relativi alla sicurezza. Era già successo nel 2023, anche se il caso in questione era completamente diverso. Quest’ultimo avrebbe potuto compromettere irrimediabilmente la fiducia dei consumatori verso il brand. Responsabile di questa falla era Nothing Chats, l’app gestita da Sunbird per inviare le bolle blu di Messaggi. Per questo problema, nel giro di pochi giorni, l’app è stata eliminata dal Play Store, e Sunbird è intervenuta ritirandola completamente dal mercato.

Riguardo l’ultima violazione, Android Authority si è espressa richiedendo a Nothing di intervenire quanto prima per rimediare a quanto accaduto. Questi passaggi sono fondamentali per ristabilire la sicurezza degli utenti coinvolti e per non perdere la loro fiducia. Un dettaglio fondamentale per tutte le aziende, ma ancor di più per i brand emergenti come Nothing.