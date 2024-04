Axitea ha presentato al mondo il primo servizio di videoronde basato sull’intelligenza artificiale, aprendo le porte a un nuovo capitolo nell’ambito delle ispezioni automatizzate nei sistemi di videosorveglianza. Questo innovativo approccio, definito come una “rivoluzione senza precedenti nei tradizionali sistemi di pattugliamento e sorveglianza”, offre una soluzione completamente automatizzata, efficace e accessibile.

Il servizio di videoronde di Axitea

I servizi di pattugliamento giocano un ruolo fondamentale nella sicurezza aziendale, ma spesso sono stati limitati dalla prevedibilità, dalla possibilità di elusione e dagli errori umani. Axitea affronta questa sfida integrando tecnologie Cloud e intelligenza artificiale. La loro soluzione, implementata come servizio SaaS (Software as a Service) e basata su algoritmi di videoanalisi, monitora in tempo reale i flussi video delle telecamere di sicurezza, identificando intrusioni e attivando una risposta immediata e mirata dal Security Operation Center.

Oltre all’aspetto tecnologico, il servizio è estremamente accessibile. Le imprese che desiderano adottare questa soluzione non devono fare investimenti onerosi in nuovo hardware né dotarsi di competenze specializzate per garantire il funzionamento continuo. Basta un tradizionale impianto TVCC, che verrà configurato e addestrato da Axitea in base alle specifiche del sito da monitorare.

Marco Bavazzano, Amministratore Delegato di Axitea, ha definito il servizio di videoronde con intelligenza artificiale “una vera e propria rivoluzione sul mercato della sicurezza”, sottolineando l’impegno dell’azienda nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili.

Un funzionamento semplice ed efficace

Il funzionamento del servizio è intuitivo: durante la notte, in orari casuali, avviene automaticamente il collegamento a ogni telecamera per analizzare il perimetro di osservazione tramite algoritmi di IA. Durante il monitoraggio attivo, i flussi video vengono costantemente analizzati e, in caso di intrusioni, il Security Analyst nel Security Operation Center di Axitea riceve una notifica in tempo reale.

Questo approccio rende le pattuglie necessarie solo in caso di emergenza, dopo la verifica degli allarmi da parte degli operatori del SOC, rendendo il servizio più efficiente e sostenibile, riducendo le emissioni di CO2 delle auto di pattuglia.