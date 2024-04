L’operatore telefonico virtuale CoopVoce propone già di suo delle offerte di rete mobile che lasciano senza parole. Tuttavia, sembra che l’operatore non abbia intenzione di smettere di stupire. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, infatti, l’operatore si sta preparando per annunciare ufficialmente una nuova offerta a basso costo. Si tratta della nuova offerta mobile denominata CoopVoce Evo 30 e quest’ultima sarà disponibile all’attivazione per tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

CoopVoce Evo 30, nuova offerta low cost in arrivo a breve

Fra pochi giorni l’operatore telefonico virtuale CoopVoce annuncerà ufficialmente una nuova offerta di rete mobile super interessante. Come già accennato in apertura, si tratta della nuova offerta denominata CoopVoce Evo 30. Quest’ultima è stata già resa disponibile in passato dall’operatore virtuale, ma questa volta l’operatore ha deciso di introdurre una novità.

L’operatore virtuale ha infatti deciso di proporre questa super offerta ad un prezzo questa volta ancora più basso di 5,90 euro al mese. Si tratta quindi di un euro di sconto rispetto a quanto succedeva in passato, quando l’offerta aveva un costo di 6,90 euro al mese. Come accadeva in passato, l’offerta CoopVoce Evo 30 includerà ogni mese fino a 30 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 SMS verso tutti i numeri.

Secondo quanto è emerso in rete, l’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione con questo super prezzo dal 2 al prossimo 22 maggio 2024. Il costo promozionale di 5,90 euro sarà disponibile per tutti i nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Per tutti coloro che decideranno invece di attivare un nuovo numero, l’offerta sarà attivabile ma ad un costo di 6,90 euro. L’offerta sarà disponibile allo stesso costo anche per i già clienti dell’operatore.