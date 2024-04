Land Rover: iniziati i test per la nuova Range Rover elettrica

Con la nuovissima Range Rover elettrica ci si prepara ad un nuovo capitolo dell’universo Land Rover. In Norvegia, attraverso una serie di prove invernali, l’azienda sta mettendo alla prova il nuovo modello elettrico, offrendoci i primi dettagli tanto attesi delle sue qualità, delle prestazioni e del design.

Le immagini del veicolo mostrano una vettura nera con sottili linee che richiamano alla mente vecchi modelli di Range Rover. Questo design mantiene lo stile iconico Land Rover, cosa che ha reso famose tutte le auto del marchio. Mentre i test invernali hanno messo alla prova il powertrain e l’elettronica di potenza in condizioni estreme con temperature fino a meno 40 gradi Celsius, Land Rover è stata in grado di dimostrare che la Range Rover elettrica è pronta per qualsiasi clima. L’auto elettrica regge bene al freddo artico ed al calore estremo dei deserti del Medio Oriente, dove le temperature possono giungere fino ai 50 gradi.

La Range Rover elettrica con prestazioni fantastiche e ricarica superveloce

Una delle caratteristiche che più saltano all’occhio scoprendo i dettagli della Range Rover elettrica è l’800 V del veicolo, che consente ricariche ultraveloci e prestazioni di guida pazzesche. Le specifiche tecniche complete non sono ancora state divulgate, ma le prestazioni dovrebbero essere all’altezza dei modelli V8, rendendo la guida un’esperienza dinamica e divertente.

La prima Range Rover elettrica di Land Rover ha già suscitato un forte interesse, con oltre 16.000 manifestazioni di interesse da parte dei clienti. Questo è un segno evidente del desiderio e della curiosità che avvolge il modello, promettente una combinare di eleganza e di lusso tipico della gamma di prodotti del brand, con l’aggiunta di una tecnologia e della durabilità tipiche di un veicolo elettrico. Sembra quindi che l’auto già goda di una certa popolarità.

Il debutto della Range Rover segna per la Land Rover un progresso sostanziale verso i piani di costruzione di vetture potenti ma sostenibili. Grazie al suo fantastico design e alle prestazioni di massimo livello, l’auto elettrica cambierà il mercato dell’automobilismo inserendo maggiore eleganza elettrica in un settore costantemente in sviluppo. Ora attendiamo solo maggiori informazioni e ulteriori dettagli sul lancio ufficiale.