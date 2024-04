Il pavimento sporco è una vera piaga se non si ha un minimo di tempo a propria disposizione. Trovare una soluzione in grado di darci il massimo risultato e che non richieda un grande sforzo è ormai necessario. Chi vuole passare il tempo a strizzare stracci o a passare l’aspirapolvere?

La Dreame H13 Pro è l’elettrodomestico che attendevamo con ansia. Migliorata in confronto alle versioni precedenti, questo dispositivo funge non solo da aspirapolvere ma anche da lavapavimenti. In una sola passata assorbirà ogni particella di polvere, lasciando il pavimento brillante, un mix tra una scopa elettrica tradizionale ed un mocho. Le sue modalità di lavaggio, gli accessori e tutte le altre caratteristiche, contribuiscono nel rendere l’aspirapolvere e lavapavimenti Dreame H13 Pro una delle migliori in circolazione. Una volta scoperti i suoi numerosi vantaggi, resistere alla tentazione di acquistarla risulterà impossibile.

Packaging

Partendo dal principio, da ciò che troviamo davanti i nostri occhi quando ordiniamo il prodotto, notiamo sin da subito che già dalla confezione, la Dreame H13 Pro si presenta egregiamente. Ogni componente è incastonata in modo tale che durante il tragitto verso la nostra casa non si danneggi.

All’interno della scatola è posizionato il corpo cilindrico centrale dell’elettrodomestico, assemblato con tanto di serbatoi e spazzola di base, la base di ricarica, una seconda scatola dove sono conservati gli accessori come il rullo di ricambio, una confezione di detergente, l’impugnatura, un secondo filtro HEPA, lo scovolino ideato per la pulizia profonda, il serbatoio destinato ai rifiuti liquidi e il manuale con tutti i dettagli per il funzionamento.

La base di ricarica è anch’essa pronta e non richiede alcun assemblaggio, per usarla basta collegarla alla corrente. Questa “prontezza”, unita alla guida inclusa, dona a chi acquista la lavapavimenti l’occasione di cominciare immediatamente a pulire la propria casa.

Design dell’aspirapolvere/lavapavimenti

L’elettrodomestico ha un design minimal e funzionale, senza troppi fronzoli, di colore nero e con alcune parti tendenti al grigio. Il manico è confortevole per poter spostare senza intoppi la Dreame H13 Pro su qualunque tipo di pavimento e non tralasciare alcun angolo. I materiali utilizzati per la costruzione sono di ottima qualità. Perlopiù è stata usata plastica resistente, dura e lucida. La parte superiore, dov’è posizionato il serbatoio dello sporco, è molto solido e lo stesso vale per il manico.

Su quest’ultimo è posizionato un piccolo tasto di accensione, premibile anche con il pollice grazie alla posizione e alla forma. Nella parte superiore vi è un display a led dalla forma circolare dove sono visibili i dettagli d’uso, come la modalità e l’efficacia di pulizia. Lo schermo è ben leggibile, con i numeri e le icone visibili anche al buio o sotto live diretta. La particolarità dell’aspirapolvere/lavapavimenti è nascosta, non è facilmente notabile. Si tratta di un piccolo raschietto posto dietro il rullo che aiuta a raccogliere peli e capelli, in modo che non si formino quei fastidiosi grovigli quasi impossibili da rimuovere. Più visibili sono le grosse ruote posteriori che consentono un trasporto semplificato.

Il corpo principale dell’elettrodomestico non pesa pochissimo, raggiunge i 5,6 kg, tuttavia la sua forma ergonomica fa passare in secondo piano questo dato, rendendolo facilmente manovrabile. Il serbatoio dell’acqua pulita, per la fase di lavaggio, ha una capacità di 900 ml, mentre quello per l’acqua sporca è da 700 ml.

Funzionamento dell’H13 Pro

A differenza di tutti gli altri device che sono soliti muoversi in modo unidirezionale, il che permette spostamenti in qualsiasi direzione si voglia, anche indietro. I doppi serbatoi, già prima citati, consentono di pulire nel modo migliore possibile, non mischiando mai l’acqua sporca con la pulita.

La potenza del motore in dotazione consente all’aspirapolvere di raggiungere una velocità eccezionale di ben 100.000 giri al minuto. Se si confrontasse l’H13 Pro con le scope elettriche tradizionali, si noterebbe nell’immediato quanta differenza ci sia. Il motore è stato notevolmente migliorato dai modelli scorsi ed ora possiede una potenza di aspirazione da 18.000 Pa, straordinario trattandosi anche di una lavapavimenti. Per quanto riguarda la spazzola frontale, questa arriva fino a 520 giri al minuto, cosicché il rullo pulisca ogni singola parte della stanza e rimuova anche i residui di sporco più ostinato.

Il sistema GlideWheel, di cui è dotata l’H13 Pro, ha due motori per consentire alle ruote posteriori di girare con più facilità trascinando la lavapavimenti senza che sia richiesta troppa forza. Essa cambia di molto la qualità della sessione di pulizia, rendendo meno gravoso il peso di più di 5,5 kg e gli spostamenti sul pavimento più piacevoli. Controllare ogni singolo movimento è molto più semplice grazie a tale tecnologia, non serviranno acrobazie e non ci sarà più il rischio di slogarsi una spalla per arrivare nell’angolo più remoto della propria camera.

La Dreame ha aggiunto un piccolo sistema di filtraggio che va a separare il solido dal liquido, in modo che, quando si vuole gettare l’acqua nello scarico, questa non vada ad ostruire le tubature. Il filtro è removibile con molta facilità, cosicché si possa prima svuotare la parte contenente peli, capelli o chicchessia e poi passare alla zona dei liquidi.

Tecnologia di lavaggio

Il rullo per il lavaggio dei pavimenti posizionato al di sotto occupa tutto lo spazio disponibile, da bordo a bordo grazie al sistema Edge-to-Edge, cosa che non va sottovalutata considerando che gli altri aspirapolveri e lavapavimenti hanno lo stesso sistema ma a filo e solo da una parte.

Questo particolare rende più semplice pulire i bordi o rimuovere la polvere vicino i battiscopa. Se si è maniaci della perfezione, tramite la testina LED frontale che va ad illuminare il pavimento nella zona frontale, si avrà la certezza di aver raggiunto un risultato impeccabile, dando l’opportunità di pulire anche quando non c’è molta luce a disposizione. Solitamente l’illuminazione a LED è presente principalmente sulle aspirapolveri tradizionali e non sui device che fungono anche da lavapavimenti.

Il raschietto, come accennato, rimuove i capelli e i peli dal rullo, indirizzandoli verso il serbatoio dello sporco, dove poi vengono bloccati del tutto dal filtro per i rifiuti solidi. Dopo il lavaggio, per eliminare i batteri ed evitare la formazione di muffe, il rullo attiva una funzione, simile ad una centrifuga, di autopulizia ad una temperatura di 60°C, in modo che, in soli 30 minuti, sia completamente asciutto. La spazzola gira sia in senso orario che anti-orario, in modo da rendere più semplice la funzione del raschietto.

L’aspirapolvere risucchia davvero ogni cosa, persino la lettiera del gatto e chi ne possiede uno sa quanto quei sassolini possano essere “furbi”. Li si trova praticamente ovunque! Quando si usa come lavapavimenti non eroga troppa acqua, ma ciò non vuol dire che non pulisca bene. Il fatto che non esageri con l’acqua, rende l’asciugatura molto più semplice e veloce, anche durante le stagioni fredde ed umide.

Modalità di pulizia dell’aspirapolvere/lavapavimenti

Il sensore intelligente di cui è dotata l’aspirapolvere e lavapavimenti Dreame H13 Pro consente di regolare la potenza di aspirazione in base al tipo di sporco riscontrato, cambiando il modo in cui agisce sul pavimento senza dover effettuare passaggi manuali. L’elettrodomestico farà tutto da solo. Il display si illuminerà di colori diversi a seconda dell’intensità di pulizia. Se il cerchio sarà rosso, si avrà a che fare con dello sporco difficile, arancione se la difficoltà è di livello medio e verde se la sporcizia è poca. In questo modo non si avrà soltanto un risultato ottimizzato, ma verrò anche preservata l’autonomia nel caso in cui non serva troppa potenza.

Ci sono principalmente tre modalità d’uso su cui poter far affidamento. Se si ha solo bisogno di aspirare delle briciole, l’opzione lavapavimenti può essere semplicemente disattivata per non rilasciare acqua, utile anche nel caso si voglia asciugare il pavimento. Le altre due modalità, la Ultra e la Turbo, hanno il medesimo scopo: aumentare al massimo la potenza dell’aspirapolvere per affrontare anche la salsa caduta sul pavimento e più incrostata. Se una macchia dovesse essere particolarmente testarda, basterà passarci sopra un paio di volte in più.

Tutte e tre le modalità sono visibili sul display, ma su di esso, oltre queste, si possono visualizzare anche l’autonomia tramite l’icona di una batteria e gli eventuali messaggi che avvisano di un errore o di dover effettuare una qualche manutenzione. Nell’aspirapolvere e lavapavimenti Dreame H13 è anche integrata l’assistente vocale e il suo volume può essere regolato tramite il tasto sul retro del dispositivo. Con esso può essere anche cambiata la lingua ed impostare l’italiano.

Manutenzione della Dreame H13 Pro

Essendo un dispositivo con funzione multipla, differisce dalle normali aspirapolveri e richiede un po’ più di manutenzione. Avendo però già integrato un sistema di autopulitura, rispetto ad altri device simili, è più semplice da pulire. In dotazione, nella confezione, c’è anche l’ottimo detergente che aiuta molto il dispositivo sia nel donare ottimi risultati che a mantenere al meglio le sue stesse prestazioni più a lungo. I ricambi possono essere acquistati anche su Amazon ed ogni flacone basta per circa 50 lavaggi.

Come per qualsiasi elettrodomestico, è comunque consigliabile smontare l’aspirapolvere e lavapavimenti di tanto in tanto, così da togliere ogni residuo dai tubi, dalle spazzole e dal filtro, che può essere sostituito nel caso si usurasse troppo.

Il grande adesivo presente vicino l’alloggio della spazzola, con scritto “Do not wash” rende evidente che la componente non va messa sotto l’acqua corrente. Per la sua pulizia va solo usata la spazzolina presente nella confezione, niente di più.

Autonomia della H13 Pro

La batteria ha una potenza di 4.900 mAh, ma un dettaglio forse negativo è che essa non è removibile e quindi sostituibile. L’autonomia totale migliora di 5 minuti in confronto al modello precedente, raggiungendo una durata di 40 minuti. Per quanto possa sembrare un tempo esiguo, in realtà, data la potenza e la facilità di aspirazione, basta per pulire un appartamento piuttosto grande senza che la batteria si scarichi. Ovviamente, a seconda della modalità d’uso scelta, il livello di autonomia cambia. La cosa migliore sarebbe quella di usare la modalità Automatica per dare libero spazio al sensore di comprendere come gestire l’energia.

La Modalità Ultra dell’aspirapolvere/lavapavimenti sarà più potente, ma consuma più in fretta la batteria e, nel caso in cui si abbia una casa grande, potrebbe non resistere fino alla fine della pulitura. Anche il serbatoio in autonomia non delude: è abbastanza capiente da riuscire a donare un pavimento brillante in pochissimo tempo. Per ricaricarla basta porre verticalmente la H13 Pro sulla base di ricarica e in 4 ore raggiungerà la piena autonomia.

Prezzo della Dreame H13 Pro

Rispetto al modello precedente, la Dreame H13 Pro possiede un prezzo leggermente più elevato. Sul sito ufficiale Dreame, l’aspirapolvere e lavapavimenti costa €599,00, prezzo rateizzabile scegliendo il pagamento con Klarna. Su Amazon è venduta al medesimo prezzo, ma con il servizio Prime si potrebbe avere l’elettrodomestico a casa propria in minor tempo.

PRO e CONTRO dell’aspirapolvere/lavapavimenti

Acquistare la Dreame H13 Pro significa avere a propria disposizione un dispositivo con doppia funzione che potrebbe salvare la nostra routine quotidiana. Poter aspirare e pulire il pavimento in una sola passata, non può che essere considerato un grande vantaggio. Il LED in dotazione che illumina la zona frontale del pavimento fa sì che nessun granello, briciola o capello, possa sfuggirci, anche se dovessimo usare l’aspirapolvere/lavapavimenti in una zoia della casa buia, come un ripostiglio. Il filtro che separa rifiuti liquidi e quelli solidi, inoltre, ci dona una pulizia dell’elettrodomestico semplificata e veloce, oltre ad evitare che per sbaglio, con i troppi capelli, svuotandolo si otturino le tubature.

Pur essendo un aspirapolvere di un certo peso, il design e la struttura consentono una manovrabilità fantastica, tanto da riuscire a passare anche tra le gambe delle sedie. L’autonomia, poi, è grandiosa e la modalità wireless rende tutto più pratico, senza dover attaccare e staccare il cavo di alimentazione di stanza in stanza. La ricarica è comoda, la base può essere posizionata praticamente ovunque e i tempi, considerando il tipo di device, sono piuttosto previ.

Come note dolenti troviamo la batteria non removibile, il che significa che in caso di malfunzionamenti dobbiamo affidarci per forza all’assistenza o ad un tecnico specializzato magari incorrendo in spese ingenti. C’è poi da dire che il costo può essere alquanto elevato per alcuni clienti, ma considerando le grandi capacità della Dreame H13 Pro, acquistarla è comunque un investimento intelligente.

Conclusioni: acquistare l’aspirapolvere-lavapavimenti H13 Pro è un buon investimento

L’aspirapolvere e lavapavimenti Dreame H13 Pro vi salverà la vità. Forse è un’esagerazione, ma sicuramente saprà aiutarvi a tenere la vostra casa immacolata anche se avete poco tempo a disposizione. La H13 Pro è un device potente, manovrabile, con un sistema di pulizia ed asciugatura che molti dispositivi simili possono solo sognare. Ci sono lavapavimenti che richiedono tantissima manutenzione, ma con la H13 Pro tutto sarà nettamente più semplice. Il rullo e le ruote in dotazione così grandi permettono non solo una pulizia profonda in ogni angolo, ma permette all’aspirapolvere di poter passare sui pavimenti più delicati senza lasciare un graffietto. Se il costo vi fa tentennare, consigliamo di scegliere l’opzione di pagamento rateizzata, in modo da gravare meno sulla spesa mensile.

L’aspirapolvere e lavapavimenti Dreame H13 Pro è in vendita sul sito ufficiale del produttore e naturalmente sullo store Amazon.