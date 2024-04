Uno degli argomenti più trattati nel mondo Tech è l’intelligenza artificiale. Come ormai tutti sappiamo questa tecnologia sta lentamente acquisendo sempre più spazio. A ta proposito, Elon Musk ha proposto una serie di test relativi all’AI Grok che non sono proprio andati come sperato.

Recentemente su X sono apparsi alcuni riassunti delle news effettuati dall’AI. Quest’ultimi dovrebbero a tutti gli effetti sostituire la sezione dei trend per tutti gli utenti paganti. Lo scopo di questi riassunti è quello di tenere informati gli utenti su quello che succede nel mondo senza passare per fonti terze.

Elon Musk e le news AI: funzionano davvero?

Questo nuovo sistema è stato usato per la prima volta per aggiornare gli utenti sull’eclissi solare totale avvenuta ad inizio aprile in America del Nord. Gli articoli generati da Grok sono caratterizzati da un titolo e un paragrafo di spiegazione. Quest’ultimo si basa sui post pubblicati sulla piattaforma X. Quindi il sistema, per il proprio addestramento, usa quanto viene pubblicato dagli utenti sul social.

Considerando quanto detto non è difficile capire perché le news create dall’AI non hanno avuto il successo sperato. Tra i post sul social di Elon Musk possono, ovviamente, trovarsi notizie fake, scherzi ed altro. Usare questo tipo di contenuti per addestrare l’intelligenza artificiale porta alla diffusione di notizie non necessariamente corrette, favorendo così la disinformazione.

Un esempio concreto degli “errori” che Grok ha commesso è presente proprio nel riassunto pubblicato dall’AI in relazione all’eclissi in America del Nord. In questa notizia viene riportato che il Sole si stava comportando in modo strano, arrivando anche ad usare modi di dire abbastanza coloriti. Inoltre, il sistema aveva annunciato che gli scienziati non avevano saputo riferire le cause dell’evento, ma in realtà non è vero dato che l’eclissi solare totale era ben nota.

Questo è solo uno degli esempi che è possibile considerare per comprendere perché l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in questi contesti non è l’ideale. Gli errori presentati sono ancora piuttosto seri, per essere sottovalutati. Quindi, l’idea di Elon Musk al momento non ha portato ai risultati sperati, ma non è detto che con il tempo il sistema possa essere migliorato. Non ci resta che attendere per osservare i prossimi sviluppi.