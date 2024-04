Nuovi aggiornamenti, nuove novità, il tutto sempre legato e accompagnato da una grande presentazione e preparazione dietro. Siamo in casa Apple in vista della WWDC 2024 che si terrà il 10 giugno. Ormai siamo agli sgoccioli dalla grande presentazione di tutto quello che riguarda la tecnologia. Molti penseranno a una nuova versione di Siri con AI o iOS 18, ma il volere della grande mela non è quello.

Si sta parlando di un argomento, ma soprattutto applicazione che è sempre lasciata da parte ovvero la Calcolatrice.

Apple, si parla di calcolatrice?

Da quanto scoperto, Apple dovrebbe presentare una nuova calcolatrice durante la famosissima WWDC. Si sta parlando di uno degli aggiornamenti più importanti per quanto riguarda l’app della Calcolatrice del famoso macOS. La quale rilasciata e accompagnata dall’aggiornamento per macOS 15 che arriverà per settembre e ottobre 2024.

Per prima cosa bisogna parlare di tutti i nuovi cambiamenti che subirà questa applicazione da Apple. Intanto il design grafico verrà totalmente modificato con la sostituzione dei pulsanti squadrati con dei tasti molto più tondeggianti. La finestra di questa applicazione potrà essere ridimensionata a piacere. E con un semplice click di tasto è possibile accedere alla cronologia delle operazioni effettuate.

Molti di questi cambiamenti possiamo dire che saranno sicuramente molto importanti visto l’assenza di essi, soprattutto per fornire un esperienza e una completezza maggiore all’utente.

Parlando di complessità per quanto riguarda i calcoli molto più difficili Apple ha pensato anche a questo. Visto che la Calcolatrice sarà dotata dell’app Note, così da appuntare calcoli o risultati e usare tutte e due.

Inoltre tra le tante funzioni che sono in arrivo per il software possiamo trovare un convertitore di valute integrato e aggiornato in tempo reale attraverso i valori di mercato delle principali monete mondiali. Oltre a questo sarà anche disponibile passare da una modalità di calcolo ad un altra tramite la pressione di un tasto.