I francesi sono storicamente molto abili a progettare e realizzare automobili compatte e questa Renault Zoe ha raccolto la pesante eredità lasciata dall’endotermica Clio, con cui condivide il pianale.

Grazie a questa stretta parentela e ad un approccio non troppo distante dalle tradizionali endotermiche, Zoe ha saputo conquistare una grande fetta di mercato, diventando l’elettrica pia venduta in Europa nel 2020.

Design e interni

Renault Zoe è una utilitaria due volumi con 5 porte, caratterizzata da un’altezza di 157 cm per migliorarne l’abitabilità a bordo. I gruppi ottici anteriori sono Full Led e hanno uno sviluppo orizzontale con inserti cromati, incastonato al centro la grande losanga della presa di ricarica.

Cofano e paraurti hanno venature che regalano un po’ di aggressività insieme alla bella firma luminosa ed i montanti lasciano spazio ad un ampio parabrezza con una ottima visibilità. Le portiere posteriori hanno la maniglia nascosta nel montante, il posteriore è meno spigoloso e più bombato ma caratterizzato da fari a Led.

La vettura ha una lunghezza di 4.084 mm una larghezza di 1.73 mm ed un peso di 1502 Kg.

La nostra configurazione Intens monta cerchi da 16″ diamantati,(disponibili varie misure di 15”, 16” o 17” in base all’allestimento). I colori disponibili sono 9, tra cui il distintivo Blu Celadon della nostra recensione.

L’infotainment ha un nuovo display al centro della plancia che si sviluppa verticalmente con diagonali da 7″ a 9.3″ in base all’allestimento, supporta Android Auto e Apple CarPlay ed è naturalmente controllabile mediante l’app My Renault tramite cui controllare lo stato di carica della batteria e trovare la colonnina più vicina.

La plancia è ricca di materiali riciclati, in linea con i propositi green, i comandi del clima automatico sono stati ridisegnati ed anche la leva freno posteriore è stata rimpiazzata dal freno di stazionamento elettronico. Il portaoggetti ospita ingresso aux e due prese USB e vicino al bracciolo anteriore troviamo la base di ricarica wireless per smartphone.

Risolta comoda per quattro adulti e può ospitarne un quinto di bassa statura, il bagagliaio ha una capacità di 338 litri, spazioso ma la soglia di accesso è alta da terra.

1 su 59

Motore e prestazioni

In base all’allestimento scelto sono presenti due motorizzazioni: il primo ha potenza di 80 kW, 108 CV e 225 Nm di coppia. Il secondo raggiunge i 100 kW, 135 CV e 245 Nm di coppia.

Il pacco batterie è il medesimo per entrambe le motorizzazioni, ben 52 kW forniti da 192 celle suddivise in 12 moduli e raffreddate ad aria.

Dal selettore del cambio è possibile selezionare la modalità B, che attiva una forte rigenerazione in frenata, da utilizzare in discesa o per usare il meno possibile i 4 freni a disco(un nell’upgrade rispetto ai precedenti tamburi posteriori).

Il motore ha anche la mappatura ECO, che attutisce molto le prestazioni della vettura, che in mappatura standard copre lo 0-100 km/h in meno di 10 secondi.

1 su 8

Autonomia e ricarica

In città l‘autonomia in città con una guida molto parca ed un clima molto mite è di circa 340 Km, con un 1 kW/h si percorrono circa 7 Km, una ricarica completa alla colonnina Enel X ci è costata 25 € circa.

Importante optional da circa 700 è il cavo di ricarica rapido per la corrente continua (DC) fino a 50 kW, tramite il quale è possibile caricare la batteria fino al 80% in circa 70 minuti.

La normale rete domestica da 2,3 kW richiede richiede invece ben 35 ore.

Conclusioni e prezzi

L’allestimento Life con motore da 80 kW ha un prezzo di lancio di 34.450 euro, la più accessoriata Intens parte da 38.000 euro a cui aggiungere 700 euro di optional per la ricarica rapida.

La scelta dipende esclusivamente da quanti incentivi statali si riesce a sfruttare per abbattere il costo abbastanza elevato, visto che non è più possibile affittare le batterie come in passato.

Ha una autonomia migliorata ed una guida molto simile alla Clio, può essere l’auto di passaggio ideale per sposare la filosofia elettrica senza cambiare troppo le proprie abitudini di guida.

1 su 36