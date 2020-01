Lasciare il proprio smartphone incustodito, che sia a lavoro o a casa, è un’operazione da evitare assolutamente. Da un momento all’altro, infatti, chiunque potrebbe violare la vostra privacy e trafugare tutti i vostri dati più sensibili. Che si tratti quindi di un’azione per scoprire eventuali tradimenti oppure per segreti lavorativi, molti degli utenti più astuti utilizzano Cerberus, un’app disponibile su Android che permette di spiare e localizzare lo Smartphone di qualsiasi persona, senza che quest’ultima si accorga di nulla.

Negli ultimi mesi, non a caso, Cerberus è entrata a far parte delle app più scaricate sul Play Store, attestandosi di fatto come miglior servizio nel suo genere. Inizialmente l’app è nata come un semplice antifurto per Smartphone Android ma, nel giro di pochi mesi, quest’ultima si è trasformata in un servizio capace di spiare a distanza qualsiasi persona. Ad oggi, quindi, Cerberus conta oltre 5 milioni di Download che, di fatto, lo hanno reso uno dei servizi più usati di sempre. La particolarità del programma, quindi, sta nel fatto che, essendo in grado di controllare il Device, quest’ultimo può agire per ore ed ore in background senza che nessuno se ne accorga.

Cerberus: la nuova app che ti permette di spiare gli utenti Android

In molti si staranno chiedendo come fa Cerberus a non essere scoperto. La particolarità del servizio, infatti, sta proprio nell’opzione “Nascondi dalla lista applicazioni” che, di fatto, permette a qualsiasi utente di installare l’app sullo Smartphone della vittima per poi nasconderla successivamente dal menu delle applicazioni.

Per iniziare a spiare qualcuno, quindi, una volta installata l’app basterà andare sul sito web del software ed utilizzare una lista dei comandi utili per accedere alle chiamate, ai messaggi ricevuti e alla localizzazione GPS.