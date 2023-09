Mentre le metropoli offrono Internet ad alta velocità, non è sempre la stessa storia quando si viaggia o in alcuni luoghi non coperti da fibra ottiva. Ecco perché i modem LTE, come il premiato FRITZ!Box 6850 4G LTE di AVM, sono diventati essenziali. Questo dispositivo, lanciato nel 2020, ha conquistato il cuore dei consumatori europei grazie alla sua capacità di fornire connessioni stabili e veloci attraverso una SIM 3/4/5G.

AVM, con sede a Berlino, è un gigante nel settore delle connessioni a banda larga. Con un fatturato impressionante di 580 milioni di euro nel 2020, si sono distinti per la loro dedizione all’innovazione. I loro prodotti, sotto il marchio FRITZ!, sono noti per essere user-friendly e per offrire funzionalità all’avanguardia.

Il 4G LTE ha dominato il mercato per quasi un decennio, rendendolo una scelta affidabile e diffusa rispetto al 5G emergente. Il FRITZ!Box 6850 non è solo un modem, ma un hub di connettività che offre una vasta gamma di funzionalità, dalla telefonia IP al supporto per dispositivi Smart Home. Con componenti interni di alta qualità e una varietà di porte, è un dispositivo che vale la pena considerare per chi cerca una connessione stabile e veloce.

Porte e Slot

Sul retro del dispositivo, notiamo la presenza di una porta per la telefonia, 4 porte ethernet e uno slot per una SIM in formato mini. Tuttavia, va notato che questa scelta potrebbe sembrare un po’ datata, dato che molte persone utilizzano ormai SIM in formato nano. Per utilizzare una SIM di questo tipo, sarà necessario acquistare un adattatore separato.

Alimentazione e Accensione

Il processo di installazione è abbastanza semplice. Collegando il router alla corrente, si accenderà automaticamente.

Funzione di Router

Un punto importante da notare è che il Fritz!Box 6850 LTE non è dotato di una porta WAN. Pertanto, è utilizzabile solo come modem UMTS/LTE e non può supportare connessioni ADSL o Fibra di casa. Questo lo rende una scelta ideale per coloro che fanno della connettività mobile la loro principale forma di connessione internet domestica. È una distinzione significativa rispetto al Fritz!Box 6890, che è più costoso ma offre una maggiore versatilità.

Configurazione Iniziale

La configurazione iniziale è piuttosto semplice. I dati per il primo accesso (sia via cavo che Wi-Fi) sono disponibili sul router, e verrà offerta una lista di operatori tra cui scegliere per la configurazione automatica. È anche possibile apportare modifiche manuali alle impostazioni APN. Una volta stabilita la connessione, avrete accesso a informazioni dettagliate sullo stato della rete, inclusa la velocità massima di download e upload, oltre a informazioni sulla potenza di ricezione e sulle reti compatibili.

Velocità di Connessione

Il Fritz!Box 6850 LTE supporta LTE fino alla categoria 4, consentendo velocità di navigazione fino a 150Mbps. Tuttavia, è importante notare che le prestazioni effettive possono variare in base a numerosi fattori, e i risultati dei test di velocità da uno smartphone potrebbero non riflettere completamente le prestazioni del router.

Internet

Uno degli aspetti più significativi e cruciali da menzionare riguarda la configurazione della connettività esterna tramite rete mobile, all’interno dell’ecosistema FRITZ!OS. Questo sistema operativo offre un controllo estremamente dettagliato sulle caratteristiche e sul comportamento di questa connessione. Gli utenti hanno a disposizione un ampio ventaglio di parametri su cui possono intervenire, partendo dalle funzioni più tradizionali e diffuse, come la personalizzazione del server DNS o la definizione di regole di port forwarding, fino ad arrivare a opzioni più avanzate, caratteristiche di questa linea di dispositivi di rete.

Tra le funzionalità più sofisticate troviamo le “Impostazioni di linea“, che consentono di stabilire cosa dare priorità, se le prestazioni o la stabilità, in base a diversi parametri. Allo stesso modo, i “Filtri” permettono un controllo estremamente granulare su ciò che un host può o non può fare all’interno della rete, nonché la possibilità di definire quali servizi dovrebbero avere priorità su determinati host. Questo è particolarmente utile, ad esempio, per garantire che i servizi web su un Raspberry Pi o le chiamate VoIP verso telefoni cordless IP abbiano la massima efficienza.

Un’altra caratteristica di rilievo è la gestione dei servizi DDNS (Dynamic Domain Name System). Oltre a una vasta lista di servizi predefiniti, è possibile configurare in modo personalizzato servizi non presenti nella lista, come DuckDNS. Inoltre, la presenza di una “certification authority” interna per la fornitura di certificati SSL per il proprio dominio personale è un elemento di grande valore. Il router offre anche un servizio VPN per connettersi in modo sicuro alla rete locale da remoto.

Le funzionalità statistiche sono estremamente interessanti, consentendo agli utenti di monitorare una vasta gamma di informazioni, dalle quantità di dati trasferiti alla qualità del segnale e alle statistiche di connessione tra l’unità e l’infrastruttura esterna. Questo livello di dettaglio è particolarmente utile per chi desidera tenere sotto controllo le prestazioni della propria connessione.

Un aspetto fondamentale riguarda la gestione della rete mobile, con il firmware che non solo permette di visualizzare le metriche legate alla qualità della connessione radiomobile, ma fornisce anche una guida per ottimizzare la posizione delle antenne al fine di massimizzare il segnale.+

Telefonia

La sezione dedicata alla telefonia in FRITZ!OS offre una gamma completa di opzioni per configurare la centrale telefonica integrata nel sistema. Le tipologie di dispositivi telefonici che possono operare all’interno di FRITZ!Box includono:

Smartphone e tablet con l’app FRITZ!Fon per Android e iOS, collegati al FRITZ!Box. Telefoni tradizionali collegati fisicamente al FRITZ!Box. Telefoni cordless VoIP e/o DECT. Fax. Citofoni. Funzioni interne di segreteria telefonica e fax.

È importante notare che la telefonia in questo contesto si riferisce specificamente alla configurazione dei numeri VoIP, mentre il numero associato alla SIM non è utilizzato direttamente per chiamate e ricezione.

La centralina telefonica integrata in FRITZ!OS offre una vasta gamma di funzionalità configurabili in modo dettagliato. Queste includono la configurazione della segreteria telefonica, delle sveglie, della rubrica, del fax, del reindirizzamento delle chiamate e molto altro.

La schermata principale, denominata “Chiamate“, fornisce una panoramica delle chiamate in entrata e in uscita, indicando quale dispositivo è stato coinvolto. È interessante notare che è possibile utilizzare gli smartphone come telefoni cordless virtuali tramite l’app FRITZ!Fon. Questo significa che è possibile far squillare gli smartphone quando si ricevono chiamate in entrata o utilizzarli per effettuare chiamate uscenti tramite la linea fissa, eliminando la necessità di telefoni cordless tradizionali.

Le altre opzioni di configurazione consentono di personalizzare la centrale telefonica in modi molto diversi. Ad esempio, è possibile assegnare un numero interno a ciascun dispositivo telefonico collegato al FRITZ!Box, consentendo chiamate interne, il che è particolarmente utile in case di grandi dimensioni o in aziende. Un’altra funzione interessante è la possibilità di utilizzare il FRITZ!Box come dispositivo fax in ingresso, disabilitando le chiamate vocali in caso di presenza di un solo numero.

Rete Locale

In questa sezione, si ha il controllo completo sulla configurazione della rete locale gestita da FRITZ!Box, che include diverse componenti: la LAN TCP/IP (compresa la sua estensione wireless mesh), la rete DECT dedicata alla domotica personale e la rete virtuale USB.

Per quanto riguarda la LAN, FRITZ!OS offre un’ampia gamma di opzioni di configurazione. È possibile definire se il FRITZ!Box deve fungere da nodo principale o ripetitore in una rete mesh esistente. Inoltre, è possibile personalizzare le impostazioni relative all’assegnazione degli indirizzi IP tramite il servizio DHCP, definire tabelle di routing statiche e molto altro. La flessibilità nelle configurazioni consente una gestione avanzata della rete locale.

Le porte USB (3.0 o 2.0) possono essere configurate e virtualizzate, consentendo ai dispositivi USB di rimanere fisicamente connessi al FRITZ!Box, ma di essere utilizzati come se fossero direttamente collegati a un computer connesso alla rete. Questa funzionalità è particolarmente utile per condividere e accedere a dispositivi USB da più computer all’interno della rete. Inoltre, è possibile configurare le funzionalità di NAS (Network-Attached Storage) per definire cartelle, permessi e risorse di archiviazione connesse tramite USB.

Nella sotto-sezione Smart Home, è possibile configurare i dispositivi per la domotica personale basati su standard DECT. Questi dispositivi possono essere amministrati tramite l’app mobile MyFritz! per Android e iOS e possono essere integrati anche in soluzioni di domotica basate su hub personali. È importante notare che questa sotto-sezione è diversa dalla sezione “DECT,” che sarà discussa successivamente e che riguarda la configurazione dei telefoni cordless basati su questo standard.

Complessivamente, questa sezione offre una notevole versatilità nella gestione e nella configurazione della rete locale, consentendo agli utenti di adattare il FR