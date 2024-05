Microsoft, Passkey per tutti gli account: diciamo addio alle password

Le password, da lungo tempo punto cardine dell’autenticazione online, stanno gradualmente lasciando spazio a nuove modalità più sicure e pratiche. Tra le innovazioni più recenti in questo settore ci sono le passkey. Esse sono un sistema che consente di semplificare e rendere più sicuro l’accesso ai servizi digitali. Google si è già mossa in questa direzione lo scorso anno ed ora tocca a Microsoft estendere tale tecnologia a tutti gli account.

Microsoft ha annunciato infatti l’estensione delle passkey a qualsiasi account privato, rendendo disponibile questa forma di autenticazione a tutto. In precedenza, le passkey erano limitate agli utenti di Windows 11, ma ora possono essere generate su varie piattaforme, tra cui anche iOS e Android. Tale mossa apre la strada a un’esperienza di accesso più uniforme e sicura su diversi dispositivi ed anche sugli stessi sistemi operativi.

Come direbbero gli NSYNC “Bye, Bye, Bye” Password, benvenute Passkey

L’adozione delle passkey da parte di Microsoft segue tutte le società che hanno deciso di abbandonare le password tradizionali a vantaggio di metodi più avanzati. Windows Hello, introdotto nel 2015, è un esempio pionieristico di questo metodo, che ha offerto prima di tutti la possibilità di accedere ai propri device utilizzando il riconoscimento facciale, l’impronta digitale o di usare un PIN. Oltre a Microsoft, altre grandi aziende come Apple e Google hanno aderito alla stessa iniziativa.

Le passkey funzionano grazie ad una coppia di chiavi crittografiche. La prima è quella archiviata sul nostro stesso device ed è protetta da un metodo di autenticazione biometrico o un PIN, mentre l’altra chiave viene salvata sul sito web o sull’app in uso. Entrambe le chiavi sono necessarie per l’accesso. Esse consentono il raggiungimento di un livello di sicurezza elevato. Tale tecnologia è specifica per ogni sito web o app in cui si va ad utilizzare e non possono essere utilizzate altrove. Ciò riduce il rischio di accessi non autorizzati e di phishing.

L’adozione diffusa delle passkey potrebbe segnare un importante passo avanti nella sicurezza online, fornendo agli utenti un’alternativa più sicura e conveniente alle tradizionali password. Con la possibilità di utilizzare le passkey su una varietà di dispositivi e piattaforme, gli utenti possono accedere ai propri account con facilità e sicurezza, senza la necessità di ricordare complesse combinazioni di caratteri.