Nata nel 2016, l’Alfa Romeo Giulia ha conquistato gli appassionati di automobili in tutto il mondo con la sua combinazione di prestazioni entusiasmanti, maneggevolezza esemplare e un design senza tempo. Oggi ci concentriamo sul recente restyling del 2023, che ha dato nuova linfa vitale a questa iconica vettura.

L’esemplare da noi in prova è la Veloce, equipaggiata con un potente motore turbo benzina da 280 cavalli e trazione integrale. Tuttavia, questa recensione non si limiterà a enumerare dati tecnici e performance; ci immergeremo nelle differenze chiave rispetto al modello precedente, esplorando anche le innovazioni tecnologiche che abitano l’abitacolo di questa splendida autovettura.

Esterni e design:

L’Alfa Romeo Giulia Veloce, con il tanto atteso restyling del 2023, ha ricevuto un rinnovamento benvenuto dopo 8 anni di presenza sul mercato. Una delle principali differenze estetiche rispetto al modello precedente si riscontra nel frontale, dove i fanali sono stati aggiornati con la tecnologia Full LED Matrix, conferendo un aspetto moderno e sofisticato.

Personalmente, l’aggiornamento dei fanali mi sembra conferire un carattere leggermente più docile all’auto, sebbene quelli precedenti potessero evocare un’immagine più aggressiva. Tuttavia, l’effetto notturno dei nuovi fari è davvero sbalorditivo, conferendo un tocco di modernità alla vettura.

Il design laterale evidenzia l’anima sportiva dell’auto, con una silhouette bassa e slanciata che suggerisce una dinamicità inarrestabile. La lunghezza complessiva di circa 4,60 metri e l’altezza di 1,44 metri confermano la sua natura sportiva e aggraziata.

Sul posteriore, le novità di design includono l’aggiornamento dei fari LED con copertura trasparente, che enfatizzano i dettagli interni. La sigla “Q4” ci ricorda la trazione integrale, mentre i doppi scarichi veri confermano la vocazione sportiva e aggressiva della Giulia Veloce.

L’estrattore posteriore, con un colore differenziato rispetto alla carrozzeria, aggiunge un ulteriore tocco di sportività e distinzione al design complessivo. Questi aggiornamenti, insieme ai classici cerchi Alfa da 19 pollici e alle pinze dei freni rosse, conferiscono un aspetto distintivo e accattivante alla Giulia Veloce.

Bagagliaio:

Il bagagliaio della Alfa Romeo Giulia Veloce, offre una capacità di 480 litri, in linea con gli standard del segmento. Sebbene lo spazio sia piuttosto stretto, è profondo e funzionale, ideale per carichi di dimensioni moderate. Tuttavia, va notato un gradino presente nel vano, che richiede attenzione durante il carico di oggetti pesanti per evitare danni.

La zona è ben rifinita, con una disposizione ordinata sotto al pianale, dove troviamo il giubbotto catarinfrangente per emergenze stradali e il kit di gonfiaggio per eventuali problemi alle ruote, poiché non è presente un ruotino di scorta. Inoltre, è interessante notare che è possibile accedere alla batteria dell’auto aprendo un pannello laterale.

La configurazione dei sedili posteriori è divisa 60/40, con le maniglie di abbattimento posizionate ai lati del bagagliaio. Tuttavia, alcune parti della zona superiore del bagagliaio potrebbero non risultare esteticamente eleganti, con il subwoofer del sistema audio visibile e alcune finiture non perfettamente assemblate. Nonostante ciò, il rivestimento è morbido e piacevole al tatto, offrendo un compromesso accettabile tra funzionalità e design.

Interni e infotainment:

A bordo della Alfa Romeo Giulia Veloce, ci accorgiamo immediatamente di trovarci in un abitacolo accogliente e dal forte carattere sportivo. La comodità è un punto di forza, con spazio sufficiente per passeggeri di statura media. Tuttavia, la presenza di un grande tunnel centrale può rappresentare un inconveniente per il passeggero centrale.

L’accesso all’auto può essere un po’ impegnativo a causa dei sedili avvolgenti e dello spazio limitato, ma una volta al volante, l’esperienza è gratificante. Internamente, non ci sono stati cambiamenti significativi rispetto al modello precedente al restyling del 2023. I comandi sono ben posizionati e facili da usare, con un’ampia gamma di funzionalità a portata di mano.

Il volante, sottile e ben sagomato, offre un’impugnatura sicura e confortevole, mentre i materiali di alta qualità conferiscono un tocco di lusso all’abitacolo. L’attenzione ai dettagli è evidente, con finiture morbide e piacevoli al tatto.

L’infotainment è uno dei punti focali dell’aggiornamento del 2023, con l’introduzione di un nuovo schermo integrato nella plancia e un display digitale per il quadro strumenti.

L’interfaccia del sistema multimediale potrebbe non essere la più veloce sul mercato, ma è intuitiva e facile da utilizzare, con un’ampia gamma di funzioni accessibili tramite il touchscreen.

Tra le opzioni disponibili, vi sono assistenza al conducente, prestazioni del veicolo e impostazioni personalizzabili. È possibile attivare funzioni come il limitatore di velocità, l’assistente alla guida e i sensori di parcheggio direttamente dal sistema multimediale.

Il sistema multimediale della Giulia Veloce offre informazioni chiare e dettagliate sulle prestazioni del veicolo, mentre è possibile personalizzare alcune impostazioni per adattare l’esperienza di guida alle proprie preferenze. Non mancano i classici tasti fisici per regolare il clima e le funzioni principali, aggiungendo un tocco di praticità alla modernità dell’infotainment.

Inoltre, è possibile collegare dispositivi esterni come smartphone tramite la porta USB-C posta sotto al bracciolo e accedere ad Apple CarPlay o Android Auto per una maggiore connettività e funzionalità.

Prestazioni e consumi:

A bordo della Alfa Romeo Giulia Veloce, ci troviamo di fronte a un’esperienza di guida coinvolgente e appagante. Equipaggiata con un motore 2000 turbo benzina da 280 cavalli e 400 Nm di coppia, questa vettura offre prestazioni di livello superiore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h in poco più di 5 secondi promette emozioni forti e un’eccellente prontezza di risposta.

Durante la guida, il volante della Giulia Veloce risulta essere uno dei migliori in termini di sensibilità e reattività, trasmettendo al conducente una connessione diretta con la strada. I sedili avvolgenti e il telaio ben bilanciato inducono a percorrere curve con entusiasmo, mentre l’impianto frenante, una volta compreso e calibrato, si dimostra adeguato alle elevate prestazioni della vettura. Nonostante la natura sportiva del motore, l’abitacolo rimane relativamente silenzioso, offrendo un ambiente confortevole e piacevole durante la guida.

In termini di consumi, l’Alfa Romeo Giulia Veloce non è esattamente parsimoniosa, soprattutto in città, dove è difficile scendere sotto i 10 litri per 100 km. In condizioni di guida mista, la media si aggira intorno ai 7.0-7.5 litri per 100 km. È importante considerare che i consumi reali possono variare notevolmente in base allo stile di guida e alle condizioni del traffico.

Conclusioni e listino prezzi:

Ed eccoci giunti alle conclusioni sull’Alfa Romeo Giulia Veloce. È impossibile non restare affascinati da questa vettura e una volta saliti a bordo, il piacere di guida che trasmette è qualcosa di unico.

Tuttavia, come qualsiasi veicolo, anche la Giulia Veloce ha i suoi difetti, soprattutto nella parte tecnologica, che potrebbe non soddisfare appieno le aspettative dei più esigenti. Ma chi sceglie questa vettura lo fa soprattutto per le emozioni che sa regalare al volante.

Passando ai prezzi, l’Alfa Romeo Giulia offre diverse opzioni di allestimento. Il modello base, Sprint, parte da 49.850 euro. Per chi desidera le prestazioni della versione Veloce, i prezzi iniziano da 55.350 euro per la versione diesel e da 62.850 euro per la versione con motore benzina da 280 cavalli da noi in prova. Infine, c’è l’allestimento Tributo, che parte da 58.850 euro.