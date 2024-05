Siamo appena entrati nel mese di maggio e l’operatore telefonico Iliad continua a stupire gli utenti e la concorrenza con la sua proposta. Anche per questo mese, infatti, l’operatore ha messo a disposizione un vasto catalogo di offerte di rete mobile davvero sorprendenti e dell’elevato rapporto tra qualità e prezzo. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti attualmente disponibili.

Iliad, anche a maggio continuano le super offerte a basso costo con minuti e giga

Anche per questo mese, continueranno ad essere disponibili tantissime offerte mobile super del noto operatore telefonico Iliad. Come già accennato in apertura, infatti, gli utenti avranno a disposizione un vasto catalogo di offerte mobile estremamente convenienti. Tra queste, spicca innanzitutto l’offerta mobile denominata Iliad Giga 180.

Quest’ultima, come suggerisce il nome, arriva ad includere ogni mese fino a 180 GB di traffico dati. Questi ultimi saranno inoltre validi per navigare anche con connettività 5G. L’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 9,99 euro al mese.

Per chi non ha necessità di navigare in internet, rimane poi disponibile l’offerta economica Iliad Voce. Il suo bundle mensile include fino a 40 MB di traffico dati con connettività 4G+, minuti di chiamate senza limiti verso tutti ed SMS illimitati verso tutti. Il costo da sostenere, in questo caso, sarà pari a soli 4,99 euro al mese. Come via di mezzo, è poi ancora disponibile l’offerta mobile Iliad Giga 120. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione fino a 120 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G+ e sempre minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 7,99 euro al mese.

Insomma, ci sono ancora tante offerte che gli utenti potranno attivare.