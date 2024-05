Xpeng G6: il SUV elettrico cinese arriva in Europa in 3 versioni

Il SUV elettrico Xpeng G6 arriva ufficialmente sul mercato europeo. Il suo ingresso non è che un’altra rappresentazione della potenza e dell’espansione dell’automobilistica cinese al di fuori del Paese nel resto del mondo. La Xpeng, con la sua nuova auto elettrica, cerca di dare diverse opzioni di acquisto ai potenziali clienti europei, proponendo una vettura innovativa ad un ottimo prezzo.

Il Xpeng G6 è basata sulla piattaforma SEPA 2.0. Quest’ultima è stata progettata per cercare di ridurre il più possibile i costi di produzione, migliorando al contempo l’efficienza e integrando le ultime tecnologie disponibili sviluppate dallo stesso costruttore. Il SUV cinese ha una lunghezza di di 4.753 mm, una larghezza di 1.920 mm e possiede un’altezza di 1.650 mm. All’interno, lo spazio che si ha a disposizione è molto ampio e comodo, mentre il bagagliaio è capiente grazie alla sua capacità di 571 l.

Le versioni del SUV elettrico Xpeng G6: diversa autonomia, stessa velocità

La Xpeng G6 sarà disponibile in tre versioni. La prima è la G6 RWD Standard Range avente un solo motore da 190 kW/258 CV, una batteria da 66 kWh ed un’autonomia di 435 km. La seconda alternativa è la G6 RWD Long Range, con un singolo motore da 210 kW/286 CV, una batteria da 87,5 kWh ed un’autonomia di 570 km. L’ultima è la AWD Performance presenta questa volta due motori da 350 kW/476 CV, una batteria da 87,5 kWh e un’autonomia di 550 km.

Tutte le versioni, a prescindere dall’autonomia, raggiungono una velocità massima di 200 km/h. Il SUV è disponibile in diverse colorazioni accattivanti. Andiamo dalla Graphite Grey per chi vuole uno stile classico e basic, alla Arctic White per chi non vuole distinguersi, alla Silver Frost, al Midnight Black per chi preferisce l’oscurità ed al Fiery Orange per chi non vuole essere uno tra tanti. Ognuno ha in dotazione cerchi da 20 pollici di serie. Passiamo al punto che interessa a molti: i prezzi. Nei Paesi Bassi, il costo parte da 42.990 euro e si suppone che anche da noi resterà sullo stesso range di prezzo. La nuova Xpeng G6 potrebbe essere un’alternativa niente male tra i SUV disponibili, contribuendo a portare un po’ di pepe ad una competizione già molto agguerrita tra le società.