Moonwalkers: le scarpe robot che ti fanno essere velocissimo

Le Moonwalkers di Shift Robotics sono ora disponibili per l’acquisto. Per chi non le conoscesse, si tratta di una soluzione bizzarra ed al contempo innovativa per il trasporto da un luogo all’altro. In parole povere sono scarpe robot e costano la bellezza 1400 dollari. Questi device da “piedi” danno più vantaggi rispetto magari ai tradizionali monopattini. Sono facilmente trasportabili ed inoltre hanno al loro interno integrate tecnologie avanzate di ultima generazione.

La società madre Shift Robotics ha lavorato intensamente per anni prima di sviluppare i prototipi delle Moonwalkers, presentandole su Kickstarter e ricevendo un notevole interesse e sostegno. Recentemente, le scarpe robot sono effettivamente diventate disponibili, attirando anche l’attenzione della rivista Time che le ha incluse tra le migliori invenzioni del 2023.

I dettagli delle scarpe robot più innovative di sempre

Come funzionano le Moonwalkers? Si indossano sopra le normali scarpe, offrendo un enorme vantaggio in termini di praticità e versatilità. Queste calzature usano un sistema di intelligenza artificiale adattiva per comunicare con il sistema di propulsione, che include un motore senza spazzole da 300 W in ogni calzatura, alimentando nove ruote in poliuretano. Ciò si traduce in un totale di 18 ruote motrici con una potenza combinata di 600 W.

La sicurezza è una priorità fondamentale per queste scarpe robot. Le Moonwalkers infatti comunicano costantemente tra loro per monitorare il passo e la velocità dell’utente, regolando la spinta di conseguenza. Inoltre, sono dotate di un sistema di freno automatico e blocco intelligente, attivato ad esempio durante la salita o discesa delle scale. Tali caratteristiche le rendono essenzialmente dei “pattini” 2.0 o anche 3.0, grazie alla tecnologia avanzata incorporata che mantiene il senso di camminata e si adatta a una varietà di utenti.

Le Moonwalkers consentono di camminare fino ad una velocità massima di circa 7 km/h, senza sforzi, garantendo spostamenti facili senza doversi stancare. Le scarpe robot sono disponibili in un’unica taglia adattabile a qualsiasi numero di scarpe e possono supportare un peso massimo di 100 kg. L’integrazione di una batteria ricaricabile da 3.0 Ah con ricarica rapida via USB-C consente un utilizzo prolungato con tempi di ricarica veloci.

Vi sono però alcune limitazioni, come l’assenza della certificazione di resistenza IP54 che rende queste scarpe robot inadatte all’uso in caso di pioggia o di terreno bagnato. Anche con questa pecca, le Moonwalkers sono qualcosa di straordinario, una svolta nel concetto di trasporto personale, capaci di offrire un’alternativa versatile e innovativa alle solite e noiose scarpe.