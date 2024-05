Sony ha annunciato con orgoglio il lancio dei suoi ultimi TV 4K Ultra HD HDR per il 2024, presentando una serie semplificata e ricca di innovazioni. I protagonisti sono i modelli Bravia 9 e Bravia7 con la tecnologia Mini LED di nuova generazione, insieme al sofisticato Bravia8 dotato di pannelli OLED WRGB. Questi televisori rappresentano un aggiornamento importante rispetto a quelli precedenti, in quanto garantiscono un’esperienza visiva ancora più coinvolgente e immersiva.

Tutte le novità dei prodotti Sony

La Bravia9 di Sony si distingue per la sua tecnologia avanzata di retroilluminazione MiniLED, che offre una luminosità sorprendente fino a 3000 nit e una riproduzione dei colori incredibilmente realistica con la tecnologia Quantum Dot. Grazie alla miniaturizzazione dei diodi Mini LED e ai nuovi drive di controllo più efficienti, la serie Bravia 9 favorisce un contrasto dinamico e riduce al minimo fenomeni come il clouding e il blooming. In più, con il processore XR di ultima generazione, queste tv sono in grado di riconoscere automaticamente le scene e di regolare l’immagine in modo ottimale, garantendo una resa naturale e dettagliata.

Serie 7 e 8, efficienza e funzionalità

La serie Bravia7 invece, offre prestazioni eccellenti con una luminosità HDR migliorata del 30% e un numero di zone di local dimming otto volte superiore rispetto ai modelli precedenti. Esse regalano un’esperienza di gioco senza compromessi con compatibilità VRR fino a 120Hz e Dolby Vision fino a 120Hz.

Il Bravia 8 si distingue per i suoi pannelli OLED WRGB, che garantiscono neri profondi e colori vividi per una presentazione visiva straordinaria. Anche se non presenta rivoluzioni significative rispetto alla serie precedente, il Bravia 8 offre un picco di luminosità HDR migliorato del 10% e supporta tutte le principali codifiche audio, inclusi Dolby Atmos e DTS:X. In più, con il nuovo Prime Video Calibrated Mode, il televisore può ottimizzare automaticamente l’immagine in base al contenuto riprodotto e alle condizioni di illuminazione dell’ambiente circostante. Garantendo una qualità di immagine impeccabile in ogni situazione.