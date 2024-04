Yale Linus Smart Lock L2: serratura smart di nuova generazione - Recensione

Yale, azienda che da tanti anni si occupa di produrre e mettere sul mercato dispositivi elettronici atti a rendere smart le abitazioni, ad inizio Marzo ha presentato al mondo la serratura smart di seconda generazione, stiamo parlando della Yale Linus Smart Lock L2. Soluzione che apre indubbiamente le porte verso un mondo più smart ed alla portata dei singoli consumatori, data l’ampia versatilità del prodotto stesso (infatti è compatibile con quasi tutte le porte in Italia, e la sua versatilità viene estesa data la presenza di uno specifico adattatore, venduto a parte), migliorando sotto molteplici punti di vista, ciò che era invece stata la Smart Lock Linus L1. Conosciamola meglio da vicino, approfondendo nel dettaglio ogni suo aspetto e punto di vista, con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il prodotto viene commercializzato in due colorazioni differenti, grigio o nero, senza differenze particolari nel design. Le dimensioni sono relativamente ridotte, escluso il pomolo difatti raggiunge 52 x 146 x 46 millimetri, con un peso di 662 grammi. La finitura opaca la rende decisamente elegante, oltre che quasi impossibile sporcarla con impronte o polvere (forse il colore nero le attira maggiormente). La possiamo considerare come composta da due parti: una inferiore, sulla quale troviamo anche un comodo pulsante a sfioramento (con incastonato il logo Yale), ed una superiore, dove si trova il cosiddetto pomolo, da ruotare a sua volta per l’apertura e la chiusura della porta stessa.

I materiali utilizzati sono resistenti e di qualità, come per tutti gli altri dispositivi di casa Yale, un forte segnale della fascia di prezzo di appartenenza, che giustifica anche in parte la spesa elevata. Acquistare un prodotto Yale vi farà stare tranquilli per anni, senza timore che si possa rompere anzitempo, anche nel caso in cui malauguratamente doveste incappare in urti con la serratura smart stessa.

Installazione e Compatibilità

L’installazione di Yale Linus Smart Lock L2 è davvero alla portata di ogni singolo consumatore, non è assolutamente richiesto l’intervento di un addetto, o di personale specializzato. L’unica cosa che dovete fare, prima di procedere all’acquisto, è verificare la compatibilità della porta sulla quale si vorrà effettuare l’installazione. Il prodotto recensito è compatibile con tutti i cilindri a profilo europeo che hanno una sporgenza di almeno 3 millimetri (presenti nella stragrande maggioranza delle case italiane). Nel caso in cui malauguratamente non rientraste in tale porzione di consumatori, potrete decidere di acquistare, come accessorio, il Cilindro Regolabile Linus di Yale (venduto separatamente), per capire a tutti gli effetti se potete davvero installarlo. Tale accessorio è essenziale per estendere la versatilità della serratura smart, in quanto lo rende senza problemi compatibile con la maggior parte delle porte del territorio, senza richiedere l’intervento di personale addetto, in quanto ricco di informazioni necessarie alla sua installazione completa.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, è un prodotto che può tranquillamente essere utilizzato anche su case in affitto o case vacanza, proprio perché va a coprire fisicamente la serratura originaria (nella quale va inserita la chiave fisica), regolando l’apertura, quindi la rotazione di quest’ultima, tramite l’elettronica ed il controllo da remoto (o anche manuale). Un meccanismo rodato ed affidabile, che vi permette di godere di innumerevoli funzioni smart, atte a rendere la casa molto più al passo con i tempi.

Specifiche tecniche

Yale Linus Smart Lock L2 gode di due tipologie di connettività wireless: bluetooth 5.3, quindi per il collegamento diretto alla serratura, entro un determinato raggio d’azione, oppure WiFi dual-band (a 2.4 e 5GHz), per il controllo da remoto sfruttando la connessione internet presente nell’abitazione. Tutti i collegamenti, è doveroso ricordarlo, sono crittografati con crittografia AES a 128 bit.

Prima di parlare delle funzionalità vere e proprie, è bene sapere che il prodotto integra un altoparlante, ma soprattutto una batteria. Il suo funzionamento non è garantito dall’inserimento di pile al litio, bensì dalla presenza di un componente ricaricabile, sfruttando il collegamento alla presa di corrente tramite la USB-C, ed una ricarica completa in 1,5-4,5 ore, dipendentemente dalla tipologia di caricabatterie. L’autonomia non abbiamo effettivamente potuta testarla sulla nostra pelle, secondo i dati diffusi da Yale dovrebbe aggirarsi attorno ai 6 mesi di utilizzo quotidiano (anche se tanto dipende da quante volte le porte vengono aperte/chiuse).

Funzioni principali

Il principale motivo per cui un utente si ritrova a voler acquistare una serratura smart di Yale, consiste nel controllo da remoto, ovvero nella possibilità di gestire gli accessi, o meglio definiti aperture/chiusure delle porte, semplicemente dal proprio smartphone, tramite l’applicazione Yale Home, disponibile gratuitamente per Android e iOS. Tra le varie funzioni degne di nota, abbiamo il cosiddetto accesso senza chiavi, ovvero il sistema permetterà di aprire la porta, senza dove necessariamente toccare l’app o similari, infatti sarà possibile impostare un determinato orario di blocco/sblocco.

Al contrario di quanto si potrebbe pensare, Yale Linus Smart Lock L2 ha connettività bluetooth e WiFi integrate (dual-band, sia a 2.4 che 5GHz), ciò sta a significare che non sarà necessario installare un hub per la comunicazione con la rete, risultando perfettamente compatibile con altri dispositivi del brand Yale (andando difatti a creare un vero e proprio ecosistema completo ed affidabile, che trasformi la vostra casa in una vera abitazione smart controllabile senza problemi da remoto, anche dai più inesperti), oppure con i principali assistenti vocali, quali sono Google Assistant ed Amazon Alexa. I pregi riguardanti l’installazione di una serratura smart sono innumerevoli, grazie alla suddetta app mobile sarà possibile ricevere notifiche in tempo reale, ogni qualvolta la porta verrà aperta/chiusa, accedere ad un feed che ha registrato tutte le variazioni di stato del passato, scoprire quale utente abbia effettivamente avuto accesso alla casa, ma anche di estenderne gli utilizzi verso abitazioni differenti dalla principale.

Una serratura smart può essere considerata come la soluzione ideale per gli utenti che vogliono affittare la casa delle vacanze, infatti è possibile installarla e concedere chiavi virtuali alle persone che l’andranno ad abitare per un breve periodo. Nell’eventualità in cui si volessero controllare più proprietà, non sarà necessario attivare vari account, ma sarà possibile completare il tutto da un’unica applicazione. Tutte le funzioni elencate in precedenza sono da ritenersi gratuite, in altre parole non richiedono alcun tipo di abbonamento, o costo aggiuntivo, che l’utente dovrebbe sobbarcarsi in più rispetto al quantitativo iniziale necessario per l’acquisto del prodotto stesso. Un aspetto scontato per molti, ma che è assolutamente doveroso sottolineare, proprio perché esistono altre soluzioni in commercio, di brand differenti da Yale, che possono richiedere al consumatore finale il pagamento di un plus per l’accesso a determinate funzioni.

Yale Linus Smart Lock L2 – conclusioni

In conclusione Yale Linus Smart Lock L2 la possiamo considerare come una soluzione da consigliare a tutti gli utenti che sono alla ricerca di una serratura smart relativamente economica, dalle prestazioni convincenti, e dalle funzionalità complete in ogni loro parte. La compatibilità con le serrature europee è molto elevata, risultando facilmente utilizzabile quasi su tutte le porte, oltretutto, essendo l’installazione estremamente semplificata, il consumatore può davvero pensare di compiere tale operazione anche in solitario, senza doversi affidare ad un operatore specializzato. Da notare, come vi abbiamo ampiamente raccontato nella recensione, che non sono necessarie forature di alcun tipo, ciò vi spinge a poterla facilmente installare anche in una casa in affitto, senza rischiare di rovinare irreparabilmente la porta d’ingresso.

Interessanti sono gli accessori che gli utenti possono effettivamente aggiungere una volta acquistata la serratura smart, infatti è presente il tastierino smart, da installare nella parte esterna della porta, con il quale poter creare veri e propri codici di accesso, personalizzandoli anche in base all’utente, per garantire l’accesso senza applicazione o soluzioni particolari. A breve Yale dovrebbe lanciare anche Yale Dot, un altro accessorio per facilitare l’accesso senza chiavi, senza applicazioni e quasi senza mani, trattasi infatti di una sorta di tag NFC che basterà portare con sé per avere la possibilità di accedere senza problemi. In ultimo vi parlai anche su porte il cui cilindro presenta una lunghezza differente (è compatibile anche con Smart Lock Linus Yale L1, se interessati). Per ultimo vi parliamo del cilindro regolabile Linus, trattasi di un cilindro a profilo europeo modulare, il cui scopo è quello di adattarsi automaticamente alla vostra porta; ciò permette, in parole povere, di installare la serratura smart su qualsiasi porta, estendendone al massimo l’usabilità (è da acquistare a parte, ed ha un costo effettivo di 39 euro).

L’ordine di Yale Linus Smart Lock L2 può essere completato direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, scegliendo tra le due colorazioni disponibili (nero o argento). La spedizione è completamente gratuita al superamento dei 50 euro di spesa, dato il costo del prodotto di 229 euro, la consegna avverrà direttamente al vostro indirizzo, senza problemi o dazi da pagare, essendo la spedizione diretta da un magazzino europeo. I metodi di pagamento accettato sono i soliti, parliamo giustappunto delle principali carte di credito, come Mastercard, Visa, ma anche PayPal e similari.

Lo stesso prodotto può eventualmente essere acquistato anche su Amazon, sebbene al momento della stesura della recensione non sia effettivamente disponibile, consigliamo caldamente di controllare periodicamente questo link, per verificare l’effettiva disponibilità della serratura smart, con consegna diretta al vostro domicilio gestita esclusivamente da Amazon.