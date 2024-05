Iliad, PREMIO per la fibra più veloce e offerta da 180 GB con il 5G

Sul sito ufficiale di Iliad c’è la Giga 180 disponibile ma non solo. Il gestore ha ricevuto infatti un grande riconoscimento, quello di gestore domestico con la migliore fibra ottica in termini di velocità.

Iliad: la nuova offerta GIGA 180 è ancora disponibile, ecco quanto costa

Questa volta gli utenti non potranno fare a meno di valutare la sottoscrizione dell’ultima offerta di Iliad sul sito ufficiale. Il famoso provider è intervenuto per l’ennesima volta con una delle sue offerte migliori, ovvero quella che include davvero tutto al suo interno, conosciuta con il nome di Giga 180.

Chi desidera avere tutto a disposizione non può che scegliere una soluzione di questo tipo, siccome al suo interno vanta tutto tra minuti, messaggi e giga. Basta infatti pagare solo 9,99 € al mese per avere minuti e messaggi senza limiti verso chiunque con 180 giga in 5G. Il prezzo non cambia cambia e non ci saranno costi extra da pagare in futuro per avere il 5G.

In questo momento un’offerta del genere può tornare utile per molti utenti che vogliono avere il massimo senza spendere troppo. Il famoso provider è infatti intento a guadagnare sempre più clientela, aumentando gli ormai 10 milioni raggiunti tempo fa. Per Iliad non sarà un problema continuare, anche perché le grandi opportunità sono sempre dietro l’angolo quando si sceglie una delle sue offerte.

Per quanto concerne il costo di attivazione, l’offerta costa 9,99 € la prima volta e basta. Non c’è da temere sul costo mensile, il quale infatti resterà invariato per sempre.

Iliad è stato premiato in quanto gestore con la fibra ottica più veloce in Italia. La classifica è stata stilata sulla base di 653.000 test effettuati dalla celebre società indipendente nPerf. Questo grande primato consentirà ad Iliad di guadagnare ulteriore clientela questa volta lato fisso. L’offerta costa 24,99 € al mese e in offerta 19,99 € al mese per sempre.