La KIA EV6 è stata protagonista di un nuovo restyling che ora ci è stato mostrato, almeno in parte, dalla stessa casa automobilistica coreana con almeno foto pubblicate sui suoi account social. Le foto sono in penombra e permettono solo di intravedere la nuova vettura. Non sono ancora state riferite le date di presentazione del restyling, ma il momento del debutto sembra essere sempre più vicino. Secondo quanto emerso, le principali novità riguarderanno soprattutto la parte anteriore del veicolo KIA protagonista del restyling.

Diffuse le prime foto della KIA EV6 post restyling

Secondo quanto viene mostrato nelle foto condivise da KIA sembra che davanti siano stati rivisti i gruppi ottici. Quest’ultimi nella nuova versione presentano un design che richiama quello della nuova EV5. Sempre sulla parte anteriore sono state ritoccati il paraurti e la mascherina. Stesso discorso vale per la parte posteriore che però presenta solo piccoli ritocchi ai gruppi ottici che presentano una grafica leggermente diversa e al paraurti. Nulla è stato riferito riguardo gli interni del nuovo veicolo. È abbastanza certo che ci saranno nuovi rivestimenti e che il sistema infotainment della KIA EV6 verrà aggiornato.

La casa automobilistica non ha voluto fornire, almeno per il momento, maggiori dettagli anche sul powertrain. È però probabile che il nuovo veicolo KIA potrebbe disporre di una batteria da 84 kWh che andrà a sostituire quella attuale con una capacità di 77,4 kWh. Quindi, il nuovo accumulatore permetterà di disporre di un’autonomia maggiore. Inoltre, il nuovo modello continuerà ad utilizzare la piattaforma E–GMP. Quest’ultima supporta un’architettura a 800 V in grado di consentire pieni di energia ad altissima potenza.

Per il momento queste sono le informazioni trapelate. Non rimane che attendere di ottenere maggiori informazioni riguardo il debutto del restyling della nuova KIA EV6 e le novità di design e di meccanica che l’azienda ha riservato al suo nuovo modello elettrico.