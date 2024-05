Il robot aspirapolvere è un prodotto sempre più richiesto dalla community, poiché rappresenta a tutti gli effetti la soluzione su cui poter fare affidamento per la pulizia della propria abitazione, capace quindi di semplificare di molto la vita dei singoli consumatori, che si ritrovano così a non dover pensare all’aspirazione del pavimento.

Sono diversi i migliori produttori di dispositivi di questo tipo, su Amazon spopola Lefant, realtà che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio cavallo di battaglia (basti pensare che il modello corrente ha 1390 recensioni con valutazione 4,3/5). Il prodotto in promozione è il Lefant LS1, un robot aspirapolvere controllabile direttamente da smartphone, capace di raggiungere una potenza di aspirazione massima di 3200Pa, ed una autonomia che, conti alla mano, dovrebbe essere di circa 150 minuti di utilizzo continuativo.

Robot aspirapolvere Lefant LS1: che prezzo su Amazon

Risparmiare sull’acquisto di un robot aspirapolvere è davvero possibile, infatti al giorno d’oggi gli utenti possono mettere le mani sul suddetto dispositivo di casa Lefant, approfittando di un risparmio più unico che raro. Il prezzo originario di listino sarebbe di 354 euro, cifra che viene fortemente ridotta con l’applicazione del coupon del valore di 160 euro, il che porta la spesa finale a soli 194 euro. Potete acquistarlo qui.

Nel momento in cui parliamo di coupon sono necessarie alcune specifiche considerazioni, infatti il suddetto deve essere applicato manualmente dall’utente nella pagina Amazon, non viene inserito in modo automatico dal sistema, ciò sta a significare che se idealmente ve lo doveste dimenticare, sareste costretti ad annullare completamente l’ordine. L’unica colorazione disponibile, per il modello corrente è la Nera, nella pagina troverete anche due indicazioni Bianco e Nero, ma vanno a toccare un dispositivo differente, essendo il robot aspirapolvere Lefant M1.