Sony Xperia 1 VI: anticipazioni e dettagli svelati dello smartphone

L’attesissimo Sony Xperia 1 VI sta per atterrare tra le nostre mani. Le voci su questo device top di gamma non sono mai state tanto forti e stanno facendo salire l’entusiasmo degli appassionati oltre le stelle. La presentazione ufficiale è fissata per il 17 maggio, ma i dettagli trapelati in queste settimane ci stanno regalando una prima idea di ciò con cui avremo a che fare.

Stando alle anticipazioni, Xperia 1 VI avrà un look simile ai predecessori. Possiederà uno chassis in vetro disponibile nelle tonalità nero o argento platino, trés chic. Gli esperti credono però che il display subisca qualche modifica. Potrebbe infatti passare da una risoluzione 4K a una più equilibrata 2K. Lo schermo potrebbe anche essere formato da un pannello OLED da 6,49 pollici con aspect ratio 19.5:9 e refresh rate dinamico variabile da 1 a 120Hz.

I dettagli che conosciamo sullo smartphone Sony Xperia 1 VI

Ad alimentare il device troveremo lo Snapdragon 8 Gen 3, che garantirà performance superiori al modello attuale. Sony implementerà funzionalità dedicate al gaming, come un touch sampling rate di 240Hz, il bilanciamento del bianco personalizzato ed un FPS booster per assicurare fluidità e reattività. L’autonomia dell’Xperia 1 VI? Lo smartphone dovrebbe avere una batteria da 5.000mAh, tanto potente da riuscire ad assicurare un’autonomia fino a due giorni, con supporto per la ricarica wireless e inversa per non rimanere mai a secco.

Il comparto foto di Xperia 1 VI includerà una camera CMOS Exmor R con zoom ottico 2x, un grandangolo e un teleobiettivo con zoom 7x. L’app Fotocamera sarà rinnovata, con UI ispirata alle mirrorless Alpha di Sony e funzioni come il riconoscimento dei soggetti anche con volto coperto o lontani. Sony implementerà un nuovo chip audio per un’esperienza sonora di qualità eccelsa, con supporto a Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, 360 Reality Audio, LDAC e DSEE Ultimate. Xperia 1 VI monterà anche un jack da 3,5mm e un equalizzatore ottimizzato da Sony Pictures e Sony Music. Secondo le indiscrezioni, Xperia 1 VI dovrebbe essere commercializzato a circa 1150€.

Con performance al top, feature avanzate e design elegante, l’Xperia 1 VI di SONY sembra preparato a conquistare gli utenti alla ricerca di un’esperienza mobile completa e al passo con i tempi. Non resta che attendere il 17 maggio per scoprire tutti i dettagli, ma le aspettative per questo nuovo smartphone Sony sono molto alte.