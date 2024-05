Apple iPad è sempre più economico su Amazon, infatti gli utenti possono oggi acquistarlo ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora, grazie ad una fantastica promozione che l’azienda ha deciso di attivare direttamente sul proprio sito.

Il prezzo ridotto va a toccare il modello più economico, lanciato nel corso del 2022, stiamo parlando, in parole povere, della cosiddetta decima generazione di iPad, con diagonale dello schermo da 10,9 pollici, un Liquid Retina di ottima qualità, connessione WiFi (no eSIM) e 64GB di memoria interna, che ricordiamo, come per tutti i modelli di casa Apple, non essere espandibile.

Apple iPad: offerta folle su Amazon

Apple viene proposto in questo periodo ad un prezzo estremamente conveniente, infatti dovete sapere che il suo valore d’acquisto è ridotto del 36% sul prezzo originario di 589 euro, almeno per quanto ne concerne il dispositivo e la variante in questione. Gli utenti interessati potranno quindi avere il modello con colorazione Azzurra, ricordiamo trattasi dell’iPad di decima generazione, al prezzo finale di soli 379 euro. Se lo volete acquistare, premete qui.

Il processore, a dispetto di quanto vediamo nelle nuove generazioni, è il chip A14 Bionic, un esa-core che viene affiancato da una GPU quad-core, in termini pratici riesce ancora a garantire una buona usabilità quotidiana, essendo comunque un processore in grado di svolgere la maggior parte dei compiti senza particolari difficoltà di esecuzione. Buona la connettività, rappresentata dal WiFi 6, dual-band, ed ovviamente dal chip GPS; nella parte inferiore, o meglio sul frame inferiore, si trova la USB-C, connettore finalmente standardizzato dall’Unione Europea, la quale ha recentemente obbligato tutti i produttori ad adottarlo, per non presentare più differenze tra i modelli che vengono messi in commercio nell’ultimo periodo.