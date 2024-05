Renault 4: Il ritorno di un'auto icona in versione elettrica

Le prime foto spuntano sul web della nuova Renault 4. Sono in tanti che attendevano qualche dettaglio dell’auto tanto attesa per il prossimo anno e finalmente ora si sa qualcosa in più sul ritorno di questo famoso modello rivisitato. Le immagini disponibili fino ad ora mostrano un veicolo che riprende lo stile iconico della celebre Renault 5. Sembra che il design segua perfettamente la visione del CEO Luca De Meo che con la sua strategia riprendente vetture del passato vuole rilanciare il marchio francese.

Gli occhi ora sono puntati sul prossimo Salone di Parigi. Gli appassionati si aspettano che finalmente durante l’evento spunterà il SUV compatto Renault e che la società ne sveli i dettagli. Ad ora le info in nostro possesso sono frammentate e parziali.

Il design rétro della Renault 4

La prossima Renault 4 sembra possederà uno stile ispirato agli ormai lontani anni ’80. Le foto diffuse online mostrano che il SUV della società avrà la solita linea che noi tutti conosciamo, portando un senso di familiarità e riconoscibilità. I fari dell’auto saranno rotondi e ci saranno altri elementi, come le luci posteriori dalla forma verticale, che riprendono in modo palese la Renault 5. L’auto ovviamente avrà qualche modifica, ma in generale i suoi elementi resteranno molto simili al design della R5.

La Renault 4 E-Tech Electric sarà posizionata come un’opzione premium. Come detto apparterrà al segmento degli EV compatti e presenterà motorizzazioni diverse da quelle tradizionali, ecologiche ma molto più potenti. Le opzioni di potenza varieranno tra 120 CV e 150 CV e le batterie permetteranno all’auto elettrica di arrivare ad un’autonomia superiore ai 400 chilometri.

La Renault, tenendo conto delle alte aspettative su questo modello, sta considerando l’opzione di una versione con trazione integrale. Forse, però, questa sarà disponibile solo successivamente al lancio iniziale ed avrà un costo aggiuntivo rispetto alla versione base. Vittorio D’Arienzo ha avanzato l’ipotesi che questa soluzione potrebbe essere la adatta a supportare la trazione integrale. A differenza della versione dichiarata, questa possibilità è ancora in fase di valutazione e quindi potrebbe essere benissimo soltanto un’idea che non prenderà mai vita.