Inutile dirlo: con i prodotti di Motorola non si sbaglia mai. Non scrivo questo perché c’è un rapporto d’amore con i device del marchio storico di telefonia ma perché sono veramente dei gadget eccellenti. Il telefono che ho provato è l’ottimo Edge 50 Pro, un midrange premium che si colloca in una fascia alta del mercato ma che trova posto in pole position grazie alla sua natura “Green”. Ora ve lo racconto, ma sappiate che è affidabile, bello, ecologico, anche economico, è piacevole ed è delicato.

Confezione

Partiamo subito dalla confezione di vendita, profumata come poche altre al mondo. Mi fa sempre sorridere la cosa. È totalmente fatta in cartone con materiale riciclato. Motorola è molto attenta all’ambiente e si vede. Troviamo il caricatore da ben 125W (fantastico), il cavo USB Type-C e la cover in silicone, oltre alla manualistica. Piatto ricco e completo, brava Motorola.

Design

Motorola è un’azienda leader in questo senso; Edge 50 Pro è realizzato con cura. Il modello che ho in prova è quello color Lavanda e la texture richiama la pelle vegana ma è silicone. Ogni colorazione ha un materiale differente; sarei curioso di provare le altre. Pesa pochissimo, è ben bilanciato: io l’ho amato sin dal primo utilizzo. Il peso è di 186 grammi e lo spessore è di soli 8,2 mm. È certificato IP68 ma anche qui, fate vobis, io non lo porterei mai sotto l’acqua.

Display

Edge 50 Pro ha uno schermo eccellente; è un pannello OLED da 6,7 pollici con risoluzione di 2712 x 1220 pixel, con una densità di pixel per pollice pari a 446, ha il refresh rate a 144 Hz e la luminosità di picco di 2000 nit. C’è il Moto Display (l’AOD) con tante Shortcuts per app e impostazioni. Il pannello ha i bordi curvi ben gestiti e non c’è il rischio di toccare per errore qualcosa. A me piace tantissimo. Questo è il primo smartphone al mondo certificato Pantone.

Connettività e scheda tecnica

Ottima la scheda tecnica, da vero midrange premium: modem 5G di Qualcomm, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS e NFC, Android Auto, Google Pay, e molto altro ancora. Il processore è l’ottimo Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 coadiuvato da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna ma non si può espandere mediante microSD. Come va nei giochi e nelle app? Molto bene, tutto gira fluido e senza lag. Ma la batteria è eccellente: promossa a pieni voti anche sotto stress. Si ricarica a 125W via cavo o via wireless a 50W; è una cella energetica da 4500 mAh. L’audio è stereo coadiuvato dal Dolby Atmos.

Il sistema operativo invece è Android 14 e l’azienda di proprietà di Lenovo ha promesso tre anni di major update e quattro di patch di sicurezza. Le chicche software sono tantissime e c’è anche la possibilità di sfruttare il telefono come PC da viaggio con la modalità desktop, sia via cavo che tramite wireless.

Foto e video

La main camera è una lente da 50 Megapixel con apertura f 1.4 e OIS al seguito, coadiuvata da un’ultrawide da 13 Megapixel e da una tele 3X da 10 Mega con apertura f 2.0. Per le considerazioni vi rimando ai video demo dentro la recensione video perché c’è molto da dire. Non mi ha convinto la gestione dell’illuminazione e dell’esposizione, un vero peccato perché per il resto top. Mi è piaciuta però la selfiecam.

Conclusioni

Motorola Edge 50 Pro, nella sua iterazione con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna ha un prezzo di 699,00€, tutto sommato molto interessante. Non è un flagship ma neanche un mediogamma di basso rango.

Bisogna solo stare attenti allo street price dei top di gamma dello scorso anno che meritano tanto e rischiano di cannibalizzare le vendite di questo midrange. Ad ogni modo, decontestualizzato dal resto, è perfetto e convince, forse anche più di altre soluzioni di questo segmento.