Ford: arriva l'auto elettrica che costerà meno di 25.000 Euro

Quando si pensa alle aziende automobilistiche americane, il primo nome che salta alla mente è la Ford. Con una lunghissima storia alle sue spalle, continua a sorprenderci con i suoi annunci e progetti per il futuro della mobilità. Come molte società, la Ford segue la tendenza dell’elettrico e ha promesso che, entro il 2026, proporrà un’auto elettrica che avrà un prezzo accessibile. Il suo costo, straordinariamente, non dovrebbe superare i 25.000 euro. In tal modo molte più persone potrebbero finalmente l’opportunità di permettersi una vettura ecologica, potendo abbandonare i motori a combustione inquinanti.

Dopo il ritiro del modello Fiesta e l’addio annunciato della Focus entro la fine del prossimo anno, pare che la Ford stia concentrando tutta la sua attenzione su segmenti di mercato diversi e su nuove strategie. L’azienda americana potrebbe davvero cambiare il futuro della mobilità elettrica, rendendola finalmente accessibile. Martin Sander, responsabile del brand in l’Europa, ha spiegato quali siano le volontà della società e come questa preveda di lanciare un modello compatto del tutto innovativo entro il 2026.

Un’auto elettrica abbordabile per la Ford e nuovi motori a combustione

Dopo l’annuncio effettuato, Ford entra a far parte ufficialmente nella lotta tra le diverse società che stanno puntando su auto elettriche accessibili. La Renault 5 E-Tech, la Hyundai Ioniq 2 e la Volkswagen ID.1 sono solo alcune delle vetture che potrebbero essere le competitor dirette del nuovo veicolo dell’azienda americana. Diciamo che il mercato al momento è parecchio affollato e spietato.

Un’altra rivelazione della Ford riguarda invece il team incaricato dello sviluppo di questa nuova vettura completamente elettrica. Alan Clarke, ex dirigente presso Tesla, guiderà la squadra per la progettazione di un’auto elettrica innovativa e accessibile. Il marchio americano sta anche lavorando su una nuova generazione di motori a combustione interna. Sta cercando di renderli più puliti ed efficienti. Un recente brevetto depositato dalla società ha in programma di migliorare le prestazioni e a ridurre le emissioni dei motori termici, a dimostrazione che l’azienda si sta impegnando su più fronti per apportare un vero cambiamento sostenibile.