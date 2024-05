Capita spesso che il Ministero della Salute decida di ritirare dal mercato alcuni prodotti alimentari. Questo accade il più delle volte a causa della presenza di alcune sostanze che potrebbero essere nocive e dannose per la nostra salute. Si tratta di casi fortunatamente non così troppo frequenti, ma ai quali è comunque necessario prestare la massima attenzione. In questi ultimi giorni, in particolare, è stato coinvolto in questo senso il supermercato Penny Market. In questa catena di supermercati è stato infatti richiamato un prodotto alimentare piuttosto comune per la presenza di alcuni frammenti di vetro. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Penny Market: ritirato un prodotto alimentare per frammenti di vetro

In questi ultimi giorni è stato richiamato dalla nota catena di supermercati Penny Market un prodotto alimentare piuttosto comune ma per la presenza di una sostanza altamente dannosa per la nostra salute. Come già accennato in apertura, infatti, è stata riscontrata addirittura la presenza di frammenti di vetro.

Il prodotto alimentare incriminato è un minestrone surgelato. Si tratta in particolare del Minestrone Classico a marchio La Valle Degli Orti. Quest’ultimo viene proposto nella confezione da 850 grammi ed il lotto incriminato è il numero L4043F10 con data di scadenza agosto 2025. Questo minestrone è stato prodotto dall’azienda produttrice La Frosta, situata in Germania, nello specifico a Lommatzsch.

La catena di supermercati Penny Market ha comunque reso noto quali supermercati hanno distribuito questo prodotto. Si tratta in particolare dei supermercati delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana. Come spesso accade, Penny Market invita tutti coloro che hanno acquistato questo prodotto a non consumarlo per nessun motivo, anzi. Sarebbe opportuno riportare il prodotto incriminato presso il supermercato dal quale è stato acquistato.

Insomma, si tratta dell’ennesimo caso di contaminazione alimentare a cui bisogna prestare la massima attenzione.