Tim Cook durante le recenti conference call ha parlato a lungo dell’intelligenza artificiale. Nonostante questo palese interesse però non è stato fatto alcun riferimento al modo in cui questa verrà utilizzata nelle prossime versioni del sistema operativo di Apple. Ci sono però alcune indiscrezioni emerse che fanno, almeno in parte, luce sul modo in cui l’AI verrà integrata su iOS 18.

Apple introduce l’AI sul proprio sistema operativo

Ad evidenziare le possibili implicazioni dell’intelligenza artificiale è un rapporto pubblicitario di AppleInsider. Secondo quanto riportato iOS 18 verrà presentato alla WWDC 2024 e arriverà a tutti gli utenti il prossimo autunno. Il principale dettaglio che il sistema operativo potrà integrare l’AI su tutti i dispositivi Apple. Saranno coinvolte nell’aggiornamento moltissime app del sistema. Si parte da Siri passando per Messaggi, Safari, Spotlight ed anche Mail.

In particolare, Safari assisterà all’integrazione dello strumento “Navigazione intelligente”. Quest’ultimo avrà la capacità di generare dei brevi riepiloghi di qualsiasi pagina web che viene aperta nel motore di ricerca. Stesso discorso per Siri. Mentre per quanto riguarda l’applicazione Messaggi, Apple sta lavorando per integrare una funzione d’analisi del contenuto stesso dei messaggi che poi sia in grado anche di suggerire delle possibili risposte ai testi ricevuti.

Per quanto riguarda Spotlight, invece, l’AI offrirà a tutti gli utenti la possibilità di accedere a risultati intelligenti e precisi. Anche l’ordinamento risulterà migliorato basandosi sul Calendario e i Contatti. Le funzioni per tutte le applicazioni coinvolte gireranno sugli iPhone senza necessità di una connessione. In questo modo Apple propone una migliore privacy ai suoi utenti e allo stesso tempo riduce al minimo l’elaborazione dei dati.

Al momento però, come accennato, non sono arrivate conferme da parte dell’azienda di Cupertino che non accenna a rilasciare informazioni ufficiali su questa novità per iOS 18. È possibile solo attendere l’arrivo del World Wide Developer Conference il prossimo giugno. Durante l’evento Apple potrebbe finalmente fornire dei dettagli più precisi ed esaustivi sull’arrivo dell’AI sui suoi dispositivi.