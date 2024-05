Il The Global E-Waste Monitor ha recentemente rivelato che solo la metà dei 60 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici prodotti annualmente viene correttamente riciclata. Questo problema è persino più grave dalla presenza di materiali preziosi come oro, argento e platino nei chip elettronici, che spesso vengono distrutti o bruciati se il loro recupero non è economicamente vantaggioso.

Il Soulboard e la canapa per un’elettronica a impatto zero

Ma ci sono anche segnali positivi di cambiamento. Il Soulboard, sviluppato dall’Università di Portsmouth e Jiva Materials, è il primo laminato PCB completamente riciclabile al mondo. Con un’impronta di carbonio del 60% inferiore rispetto alle tecnologie tradizionali, offre una soluzione sostenibile per affrontare i rifiuti elettronici.

Ma non è l’unica novità nel panorama dell’elettronica sostenibile. La canapa, con le sue caratteristiche ecologiche, potrebbe rivoluzionare l’industria. Riciclabile, biodegradabile e con prestazioni superiori al grafene nei supercondensatori, sta attirando sempre più l’attenzione degli studiosi.

In particolare la Cina, con la sua massiccia produzione di canapa, sta guardando con interesse a queste innovazioni. Iniziative come Made in China 2025 puntano a consolidare la leadership del paese nell’elettronica, e la canapa potrebbe essere una carta vincente in questo scenario.

Ma la canapa non è solo una risorsa per l’elettronica; ha anche un impatto ambientale positivo più ampio. La sua capacità di assorbire tossine dal suolo la rende preziosa nel risanamento ambientale, come dimostrato dopo il disastro di Cernobyl.

Un modo di pensare alternativo

Queste tendenze riflettono una crescente consapevolezza della necessità di sostenibilità nel settore dell’elettronica. L’adozione di materiali riciclabili come il Soulboard e risorse naturali come la canapa potrebbe ridurre significativamente l’impatto ambientale dell’industria elettronica.

Per farla breve, nonostante la sfida dei rifiuti elettronici sia in aumento, ci sono anche segnali di speranza nel panorama dell’elettronica sostenibile. L’innovazione sta creando soluzioni come il Soulboard e rivelando il potenziale della canapa, aprendo la strada a un futuro più ecologico e sostenibile per l’industria elettronica.