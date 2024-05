Volvo: il nuovo software che velocizza la ricarica delle auto elettriche

Una delle problematiche che limita la diffusione delle auto elettriche è legata alla ricarica delle loro batterie. Molti credono che questa sia troppo lenta, che richieda troppo tempo di attesa, tempo che magari non si possiede. Le società stanno lavorando assiduamente per superare questo problema e trovare una soluzione. Il Gruppo Geely, comprendente brand importanti come Polestar e Volvo Cars, ha ora sviluppato tecnologie che potrebbero portare

Un prototipo ad esempio di Polestar 5 si ricarica in soli 10 minuti grazie alla tecnologia XFC di StoreDot. La volvo invece sta sperimentando un software sviluppato da Breathe Battery Technologies che va a ridurre i tempi sulle batterie già esistenti, senza comportare nuove particolari creazioni partendo da zero.

Il software Volvo che cambierà la ricarica di tutte le batterie

La tecnologia Breathe Charge si distingue proprio grazie al suo approccio diverso intrapreso dalle altre aziende al processo di ricarica. La Volvo spera che tale sistema riesca a portare ad una diminuzione della tempistica di ricarica dal 10% all’80% di più o meno un terzo. I tempi potrebbero però cambiare a seconda del tipo di batteria utilizzata. I test condotti sino ad ora hanno già mostrato la presenza di miglioramenti che raggiungono il 15%-30%.

L’algoritmo utilizzato da Breathe Charge monitora costantemente lo stato di salute della batteria per una ricarica sicura e “perfetta”. A differenza di molti altri sistemi, questa tecnologia, infatti, analizza i dati in tempo reale per massimizzare la potenza. Ciò che rende Breathe Charge promettente è poi la sua possibile implementazione tramite un semplice aggiornamento software. Che vuol dire? Che potrebbe essere possibile migliorare le prestazioni di ricarica delle auto elettriche senza la necessità di applicare modifiche hardware. Per ora non si sa però se tale sistema potrebbe essere diffuso come aggiornamento OTA (Over-The-Air) o se richiederà l’installazione diretta nel Battery Management System (BMS).

La tecnologia Breathe Charge potrebbe esser il passo che attendevamo per il miglioramento delle batterie e della loro ricarica. Se andasse in porto, il software porterebbe un cambiamento anche per chi un’auto elettrica la possiede già solo grazie ad un aggiornamento. Potrebbe migliorare la guida in diversi aspetti, oltre che spingere più eventuali acquirenti a prendere finalmente la decisione di passare ad una vettura elettrica.