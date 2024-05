CoopVoce continua con le sue nuove offerte e mese dopo mese riscrive le gerarchie. Dopo aver visto fino alla scorsa settimana un’offerta con 300 giga al suo interno, è tempo di pensare a chi non ha esigenze così alte.

È tornata infatti una promozione del passato con un prezzo ancora più basso del solito che sicuramente farà piacere a molti.

CoopVoce ha lanciato una nuova offerta: ecco la EVO 30 che non ha costi di attivazione

Con una nuova soluzione, CoopVoce si riprende la vetta in termini di preferenze da parte degli utenti. Chi aspettava infatti il ritorno di un’offerta interessante, è stato soddisfatto in pieno visto che è di nuovo presente sul sito ufficiale la celebre EVO 30. CoopVoce ha deciso di integrarla tra le altre con un prezzo bomba: solo 5,90 € al mese per sempre.

Al suo interno ci sono le migliori soluzioni a partire dai minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi. Per i più nostalgici non mancano i messaggi che sono 1000 e ci sono ovviamente 30 giga in 4G per la navigazione sul web. Per quanto riguarda il costo di attivazione, bisogna pagare 10 € solo la prima volta.

Per quanto riguarda il prezzo, dura per sempre senza rimodulazioni e non c’è pericolo di ritrovarsi di fronte a brutte sorprese almeno secondo quanto riferito dal pubblico. CoopVoce permette agli utenti di auto ricaricarsi semplicemente facendo la spesa e di non dover sottostare ad alcun vincolo o costo extra. Non ci sono neanche limitazioni di alcun genere per quanto riguarda la velocità della linea Internet.

Un gran consiglio per tutti potrebbe essere quello di sottoscrivere l’offerta scegliendo un tipo di scheda diverso dal solito: la eSIM. In questo modo si può evitare di attendere la scheda fisica, la quale impiegherà del tempo ad arrivare e che dunque procrastinerà l’attivazione dell’offerta.

Scegliendo una eSIM si può procedere semplicemente installandola come fosse un file, ovviamente qualora lo smartphone lo permetta.