Potrebbe risultare molto singolare sentire che un’azienda di sicurezza di gestione delle password è stata colpita da un furto di dati davvero grave, ebbene questo è quanto accaduto all’azienda LastPass che è stata colpita da due gravi furti di dati in successione, ecco dunque perché a seguito del danno di immagine non indifferente ricevuto, quest’ultima ha annunciato di aver completato il suo processo di separazione dall’azienda madre GoTo, iniziando un nuovo cammino improprio come compagnia indipendente con i riflettori puntati ovviamente su una rafforzata sicurezza informatica per evitare il reiterarsi di episodi come quello citato precedentemente.

Cambiamento per andare avanti

Le recenti difficoltà dell’azienda sono iniziate quando verso la fine del 2022 ha ammesso che durante il mese di agosto agosto alcuni pirati informatici erano riusciti a sottrarre una buona parte del codice sorgente, successivamente a novembre 2022 è stato rivelato che proprio questi pirati informatici erano riusciti ad ottenere l’accesso completo a determinati elementi con informazione sui clienti dell’azienda, nonostante quest’ultima abbia garantito la sicurezza delle password dei suoi clienti, la preoccupazione inerente quanto accaduto è stata decisamente importante recando ovviamente all’azienda un danno di immagine non da poco.

Come se non bastasse a settembre 2023 alcuni ricercatori di sicurezza hanno trovato un nesso tra il furto dati subito da last pass e il furto di oltre 35 milioni di dollari dai portafogli di cripto valute di almeno 150 vittime.

Di conseguenza percorrere ripari ed evitare che situazioni del genere possano capitare di nuovo a gennaio di quest’anno l’azienda ha introdotto l’obbligo di impostare una password principale di almeno 12 caratteri per i nuovi clienti e per quelli già esistenti in caso di Recette di quest’ultima, tali misura è effettivamente considerate il minimo standard di sicurezza nel settore all’interno del quale opera last pass.

Proprio per dimostrare il proprio impegno verso una maggiore sicurezza, l’azienda ha annunciato la creazione di un team apposito che verrà dedicato all’intelligence sulle minacce.