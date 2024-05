Motorola Moto G54 viene spesso definito come il Re dei mid-range, ovvero uno smartphone appartenente alla fascia media della telefonia mobile, capace di mettere a disposizione del pubblico ottime specifiche, molte volte superiori alla media dei device in commercio.

Le considerazioni fatte sono condivise da moltissimi consumatori, infatti basti pensare che con un investimento inferiore ai 200 euro sarà possibile mettere le mani su un prodotto con display AMOLED da 6,5 pollici di diagonale, e risoluzione FullHD+, che raggiunge una frequenza di aggiornamento di addirittura 120Hz, per una maggiore fluidità. La batteria è un componente da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 15W, per poter tornare rapidamente ad utilizzare il device, ed il sistema operativo è Android 13, senza alcuna personalizzazione grafica (se non le tanto amate Moto Actions).

Motorola Moto G54: un prezzo irrisorio su Amazon

Un prezzo di tutto rispetto per un prodotto assolutamente completo e funzionale, questo è il Motorola Moto G54, smartphone che fa risparmiare tantissimo i consumatori partendo comunque da un listino originario di 249 euro. La spesa finale viene ridotta del 22%, senza modifiche sostanziali alla qualità del prodotto, così da dover investire solamente 196 euro per il suo acquisto. Potete ordinarlo qui.

Il comparto fotografico è rappresentato da due sensori, un principale da 50 megapixel, con apertura F1.8, ed un ultra-grandangolare da 8 megapixel, con apertura F2.2, capace comunque di raggiungere un angolo di visuale di 118 gradi (e scatti di 8165 x 6123 pixel). Nella parte anteriore è invece stato integrato un sensore da 16 megapixel di discreta qualità, con apertura F2.4, tutti registrano al massimo in FullHD a 30fps. Dimensionalmente il prodotto non è troppo grande, infatti ha un peso di 177 grammi, e raggiunge 161,56 x 73,83 x 7,99 millimetri, potendo stare senza troppi problemi o difficoltà nel palmo di una mano.