Ferrari 12Cilindri è finalmente realtà, l’azienda di Maranello ha oggi presentato al mondo la nuova supercar, ritenuta da tutti come l’erede diretta della Ferrari 812 Superfast, mostrandosi con un design completamente inedito, un passo più corto, ma senza andare a toccare il motore V12 aspirato, capace di raggiungere anche 830CV.

La vettura, che abbiamo potuto vedere in anteprima, parte proprio da un motore che ha fatto letteralmente la storia della Ferrari, sin dal primo modello lanciato sul mercato, e per questo motivo non verrà abbandonato nemmeno nel nuovo mezzo. Si tratta di un motore da 6,5 litri, con 830 cavalli a 9250 giri ed una coppia di ben 678Nm (quando è invece a 7250 giri). Le modifiche sono state effettuate sull’aspirazione ed anche sulla linea di scarico, con collettori 6 in 1 lunghi esattamente uguali, mantenendo trazione posteriore con cambio robotizzato a doppia frizione con 8 marce. Le prestazioni vi lasceranno letteralmente a bocca aperta, essendo un mezzo che può raggiungere i 100 km/h in soli 2,9 secondi, ed una velocità massima che supera i 340 km/h.

Una vettura comunque più agile, essendo il passo ridotto di 20 millimetri, dotata di un retrotreno sterzando, capace di girare in fase ad alta velocità o in controfase, quando l’andatura è invece ridotta. La stabilità è indubbia, grazie alla presenza di due ali ai lati del lunotto, le quali si alzeranno solo ad una velocità compresa tra i 60 ed i 300 km/h. Non manca tantissima elettronica, tra le tante novità annoveriamo il controllo della coppia ATS, regolando la massima coppia a disposizione in base alla marcia che è stata inserita, oppure il Side Slip Control, con un’accuratezza incrementata del 10%, per cercare di incrementare sempre più il livello di aderenza della vettura all’asfalto.

Ferrari 12Cilindri: design e novità

Le linee di questa vettura vengono dal futuro, sono molto più vicine ad una concept car, che proprio ad un mezzo del 2024, sui fianchi abbiamo passaruota bombati, inframezzati da linee rette che collegano il frontale con il posteriore, dove trovano posto linee LED e terminali di scarico che vanno perfettamente ad insinuarsi ed integrarsi nella scocca. Gli interni sono invece molto più simili alle classiche Ferrari, con un cruscotto digitale da 15,6 pollici, seguito a ruota da un secondario da 10,25 pollici, utile per la multimedialità. Il bagagliaio, invece, è di 270 litri.

La Ferrari 12Cilindiri sarà disponibile entro la fine del 2024 ad un prezzo di partenza di 395mila euro. Gli interessati la potranno acquistare anche in versione Spider, con un incremento del prezzo del 10%, e consegna a partire dal 2025.