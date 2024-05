Continua il rincaro dei carburanti, soprattutto se si parla di diesel e benzina che costantemente sembrano sul punto di tornare a due euro al litro. In Italia per sopperire a questa situazione si sta diffondendo sempre di più il GPL. Si potrebbe però anche risparmiare utilizzando anche l’etanolo. Quest’ultimo particolarmente adoperato in Francia.

L’etanolo E85 è acquistabile in Francia a circa 0,80 centesimi di euro al litro. Si tratta di un carburante composto per l’85% dall’etanolo, più una piccola quantità di additivi e benzina. Al momento alcune stazioni segnano anche 0,772 centesimi di euro al litro, prezzi che in Italia possiamo trovare solo per il GPL.

In Francia sempre più diffuso l’etanolo come carburante

Oltre al prezzo conveniente, sono tanti i vantaggi dell’etanolo E85. Il primo è che si tratta di un carburante rinnovabile e relativamente sostenibile considerando che viene creato principalmente da biomasse come mais, canna da zucchero e altri materiali organici. Inoltre, produce anche meno gas serra ed inquinamento atmosferico. Considerando quanto è conveniente ci si chiede come mai questo carburante non si sia diffuso anche in Italia.

La prima motivazione, quella principale, si basa sulla scelta dei produttori che non hanno mai spinto motori compatibili con l’etanolo nella nostra Penisola. Per questo motivo, i distributori non avevano motivo di portare questo carburante nelle stazioni di servizio. Ulteriori motivi, invece, comprendono tassazioni e materie prime.

Per impedire che l’etanolo funzioni senza causare danni, infatti, è necessario avere un motore con certificazione Flex Fuel. Questi sono dotati di propulsori che sono diffusi soprattutto in Svezia, Norvegia, Finlandia, Brasile, Stati Uniti e Francia. Tra i modelli Flex Fuel arrivati in questi Paesi troviamo la Jeep Renegade, la Fiat Panda e la Ford Fiesta. Considerando quanto detto, in Italia, l’unica alternativa economica resta dunque il GPL con la Dacia che al momento domina il settore.