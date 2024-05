La Boston Dynamics ha terrorizzato tutti qualche anno fa annunciando l’arrivo di Spot, un cane-robot dai tanti usi. Impiegato anche come supervisore dei luoghi pubblici durante la pandemia del Covid-19, ha seminato a lungo il panico. Le capacità di questo robot diventano sempre più impressionanti. Il nuovo aggiornamento porta con sé un restyling che lo rende simile ad un vero cane più che mai.

Ora quel che un tempo era un semplice prototipo, un progetto agli albori, o un cosiddetto cane-robot, è diventato Sparkles. Ha ispirato tante altre aziende esperte del settore ad avvicinarsi a casi d’uso simili di queste tecnologie per proporre la propria idea di robot che ricordano animali, esseri umani e tutto ciò che di realistico ci circonda. Gli usi, così come i modelli di questi robot, sono sempre più vasti. Il nuovo cane-robot indossa un costume da cane blu in alcune immagini rilasciate di recente dall’azienda. Nelle immagini, mostra la rinnovata capacità di comportarsi come la sua controparte nella vita reale.

Sparkles, il successore di Spot, è il nuovo cane-robot di Boston Dynamics

In un video pubblicato sui social media, il robot originale “Spot” incontra Sparkles e i due si scambiano un bacio prima di iniziare una routine di ballo che ne mostra similitudini e differenze. Mentre alcuni sono rimasti sbalorditi dalle sue capacità, altri dicono che non fa altro che aumentare i loro incubi. Soprattutto con l’esplosione dell’Intelligenza Artificiale, c’è sempre più timore nei confronti delle tecnologie che si nascondono fin troppo bene tra noi fino a non essere riconoscibili. Un aspetto fondamentale per rimanere sempre in allerta ed evitare spiacevoli inconvenienti.

Altro punto a sfavore di tutte queste tecnologie, per quanto interessanti e innovative e potenzialmente utili se usate correttamente, è proprio il loro essere così nuove. Nessuno di noi, nemmeno le grandi aziende, è realmente pronto a fronteggiare e gestire questi strumenti fino ad ora inesplorati. Sono necessarie normative per garantire l’uso consono di queste tecnologie inedite.