Una serata assolutamente da ricordare per Cupra, il brand ‘sportivo’ della casa madre Seat, azienda che da decenni produce e commercializza vetture di vario genere, dall’evento appena tenutosi a Madrid, ed al quale noi di TecnoAndroid abbiamo avuto la fortuna di partecipare direttamente. Una presentazione mondiale in anteprima, aperta solamente alla stampa del settore, nel corso della quale l’azienda spagnola ha mostrato al mondo Cupra Leon 2024 e Cupra Formentor 2024.

Due vetture che puntano a rivoluzionare completamente il mondo dell’automotive, partendo da un design più moderno ed aggressivo, che vuole segnare un punto di svolta rispetto al passato, partendo dall’integrazione del logo Cupra direttamente nel frontale shark nose, ma anche fari matrix a LED con una bellissima firma luminosa triangolare, che viene completata con lo stesso logo illuminato nel posteriore della vettura.

Gli interni sono di ottima qualità, che nonostante la fascia di prezzo di posizionamento, puntano a fornire una sensazione di qualità superiore, con un occhio comunque all’aspetto ecologico, essendo i sedili sportivi rivestiti in microfibra riciclata al 73%. Questo è solamente una piccolissima parte di ciò che vi aspetta con la Cupra Leon 2024, per tutti i dettagli riguardanti motorizzazioni e simili, leggete il nostro approfondimento.

Cupra Formentor 2024: una vettura di un altro livello

Icona di stile, ma dal design rinnovato, Cupra Formentor 2024, dopo le oltre 120’000 unità vendute in tutto il mondo, punta ad innalzare nuovamente il livello qualitativo del segmento, andando a riprendere le caratteristiche espresse in precedenza, ma puntando fortissimo sulla tecnologia. Il cockpit digitale ed il sistema di infotainment si appoggiano su uno schermo da 12,9 pollici, capace di muovere un sistema audio hi-fi a 12 altoparlanti, realizzato in collaborazione con Sennheiser Mobility.

La vettura sarà disponibile in svariate motorizzazioni, tra cui due motori ibridi plug-in, fino a 272CV con 100km di autonomia in elettrico, senza però abbandonare il segmento termico, con un motore a benzina che sarà in grado di erogare fino a 333 CV. Per conoscere in modo molto approfondito la nuova Cupra Formentor 2024, leggete subito questo nostro articolo.