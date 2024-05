L’autonomia della batteria è una delle principali preoccupazioni per gli utenti di smartphone, sia che si tratti di dispositivi Android o iPhone. Questa problematica è spesso attribuita alla natura del materiale utilizzato per le batterie, il litio. Ma potrebbe essere mitigata con una gestione intelligente delle applicazioni in background. Gli sviluppatori di sistemi operativi hanno implementato strumenti appositi per ottimizzare il consumo energetico. Garantendo una maggiore durata tra una ricarica e l’altra.

Ottimizza la durata dei tuoi device Android

Una delle strategie consigliate per ridurre il consumo di batteria dei prodotti Android è limitare l’attività delle app in background. Anche se si tratta di una o due, se queste sono sviluppate in modo inefficiente o rimangono attive anche quando non in uso, possono causare un’eccessiva dispersione di energia. Pertanto, è fondamentale chiudere le piattaforme che consumano di più e riavviare lo smartphone regolarmente per garantire un funzionamento ottimale. In più, è consigliabile evitare che quelle meno utilizzate eseguano attività in incognito anche quando non usate. Ciò può essere ottenuto attraverso funzionalità come la “sospensione app” o “ibernazione “, disponibili su diversi modelli di cellulari del noto sistema operativo.

Per massimizzare l’efficienza energetica, è importante familiarizzare con le impostazioni del proprio dispositivo. Ad esempio, sui Samsung Galaxy, è possibile attivare la sospensione delle applicazioni meno utilizzate. Tutto questo consente di preservare la batteria garantendo una sua maggiore durata complessiva. Allo stesso modo, gli smartphone Asus offrono la possibilità di attivare l’ibernazione così da poter gestire la sospensione in modo automatico. In più, è possibile utilizzare app disponibili sul Google Play Store che aiutano a limitare il consumo energetico delle pagine in background. Ancora, è consigliabile evitare l’installazione di file poco conosciuti che potrebbero aggiungere ulteriore consumo. Adottando queste pratiche, noterete subito un netto miglioramento nelle prestazioni del vostro telefono. Insomma non vi resta che provare per credere, ma le opinioni a riguardo sono senz’altro positive !