Il mondo dello streaming non va in vacanza e per questo su Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ ci sono sempre tante cose da vedere. Al fine di poter scoprire nuove produzioni e lasciarsi affascinare da nuove storie, il team di JustWatch ha realizzato le TOP 10 dei migliori film e serie TV disponibili.

Entrambe le classifiche sono realizzate sulla base dei dati elaborati da JustWatch e tengono conto del numero di visioni e del gradimento. Tutti i contenuti sono disponibili in Italia su tutte le piattaforme attive nel nostro paese.

I dati esaminati tengono conto delle attività di visione tra il15 e il 21 agosto. In questo modo è possibile scoprire quali sono i film e le serie TV disponibili in streaming che stanno maggiormente spopolando e che quini meritano di essere guardare.

JustWatch ha stilato le nuove classifiche TOP 10 che svelano quali sono i film e le serie TV in streaming più apprezzate della settimana

TOP 10 – Film in streaming

Elvis Jurassic World – Il Dominio Minions Tredici Vite The Batman Animali fantastici – I segreti di Silente Uncharted Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello House of Gucci Prey

TOP 10 – Serie TV in streaming

She-Hulk: Attorney at Law Sandman Better Call Saul Game of Thrones – Il Trono di Spade Barry Westworld – Dove tutto è concesso Yellowstone Echoes This Is Us Breaking Bad – Reazioni Collaterali

Andando ad esplorare la classifica TOP 10 dei film più apprezzati, in prima posizione troviamo Elvis. La pellicola è diretta da Baz Luhrmann ed è incentrata sulla vita di Elvis Presley. La storia segue le vicende del famoso cantante, incentrandosi sul complicato rapporto con il Colonnello Tom Parker, suo manager, oltre che mostrando anche la sua vita privata.

Per quanto riguarda la TOP 10 delle migliori serie TV, al primo posto c’è She-Hulk: Attorney at Law. La serie originale Disney+ segue le vicende di Jennifer Walters, cugina di Bruce Banner, che svolge la professione di avvocatessa. Tuttavia, a causa di una trasfusione di sangue da parte del cugino, ottiene i poteri del gigante verde, diventando She-Hulk.