Vodafone, le offerte del GIORNO: ecco le Silver con 200GB

Col passare del tempo tutti hanno imparato a fidarsi di un gestore come Vodafone, gestore che prima veniva etichettato in quanto molto costoso. Ogni volta però che l’azienda propone un rientro lo fa con tanta convenienza e soprattutto con tanta qualità e quantità.

Vodafone riesce a mettere in difficoltà chiunque se solo lo desidera e lo dimostra anche questa volta con le sue offerte principali. Le Silver sono tornate e questa volta non per perdere terreno, ma semplicemente per battere ogni forma di concorrenza. Chi ama il mondo dei gestori mobili, sa benissimo che la massima esperienza viene offerta da questo colosso, diventato tale nel corso degli anni.

Vodafone: queste sono le migliori promo del momento, ecco le Silver

Nessuno riuscirebbe questa volta a battere Vodafone visto che sono nate delle offerte straordinarie. Dopo aver fatto una campagna promozionale davvero eccezionale durante l’ultima parte del 2023 il gestore anglosassone è ritornato alla carica nel periodo primaverile. L’obiettivo attuale di Vodafone è quello di battere ogni altro provider, soprattutto con i giga e con la qualità.

A tal proposito si parte subito forte con la famosissima offerta che prende il nome di Silver 100. Questa al suo interno include minuti senza limiti verso qualsiasi gestore, messaggi illimitati verso tutti e 100 giga in 4G per navigare. Il prezzo mensile è di soli 7,99 €.

La seconda offerta ha un nome praticamente analogo: si chiama Silver 150. Come si può ben capire, variano solo i giga, che in questo caso sono 150 ogni mese mese 9,99 €.

Da ricordare che Vodafone permette a tutti di avere 50 giga in più semplicemente sottoscrivendo il servizio di ricarica automatica gratuito SmartPay. Ovviamente i giga in questione sono cumulabili. Un altro aspetto fondamentale da ricordare è che tutte le offerte appena descritte sono disponibili solo ed unicamente per chi proviene da Iliad o da un gestore virtuale.