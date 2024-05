L’operatore telefonico virtuale CoopVoce propone spesso tante offerte a basso costo e con un giusto numero di giga ore navigare in internet senza preoccupazioni. Una delle ultime offerte low cost rese disponibili dall’operatore è CoopVoce Evo 30. Quest’ultima ha infatti un costo molto basso di appena 5,90 euro al mese ma ha comunque da offrire tanto. Per averla, gli utenti avranno a disposizione queste prime due settimane di maggio. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce lancia la super offerta low cost CoopVoce Evo 30

In questi ultimi giorni è stata resa disponibile una super offerta di rete mobile del noto operatore telefonico virtuale CoopVoce. Come già accennato in apertura, stiamo parlando dell’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 30. Quest’ultima si distingue per il suo prezzo piuttosto contenuto nonostante ciò che offra. Gli utenti dovranno infatti pagare un costo di soli 5,90 euro al mese.

A fronte di questa spesa, gli utenti avranno comunque a disposizione una giusta quantità di traffico dati per navigare. Nello specifico, si tratta di 30 GB per navigare con connettività 4G. Gli utenti potranno inoltre utilizzare in roaming anche 8 GB per navigare nei paesi dell’UE. Oltre a questo, nel bundle dell’offerta saranno anche inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche 1000 SMS verso tutti i numeri.

Insomma, l’operatore virtuale CoopVoce ha fatto nuovamente centro con questa super offerta. Ricordiamo, comunque, che sul sito ufficiale dell’operatore sono sempre disponibili altrettante offerte di rilievo. Per chi ha bisogno di una quantità esagerata di giga, è ad esempio disponibile l’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 200. Quest’ultima, come suggerisce il nome, include ogni mese fino a ben 200 GB di traffico dati validi per navigare sempre con connettività 4G. Gli utenti avranno poi a disposizione sempre 1000 SMS e minuti di chiamate illimitati verso tutti, ad un costo però di 9,90 euro al mese.