La maggior parte della popolazione, al giorno d’oggi, quando imposta una sveglia lo fa sul proprio smartphone.

La sveglia è sicuramente uno delle funzioni più utilizzate sui cellulari, poiché ti permette di destarti a qualsiasi ora e in qualsiasi momento, impostando anche più sveglie a distanza di pochi minuti una dall’altra e in tutti i luoghi.

Di conseguenza, sembrerà scontato dire che se la sveglia, per qualsiasi motivo, dovesse smettere di funzionare all’improvviso sarebbe una vera e propria tragedia. A tutti, almeno una volta nella vita, è capitato di non sentire la sveglia e di arrivare tardi in ufficio o a un appuntamento, ma se la cosa diventa un’abitudine si trasforma in un enorme problema.

Eppure è proprio quello che sta succedendo ad alcuni utenti che negli ultimi tempi hanno lamentato il mal funzionamento della sveglia su iPhone.

Problemi con la sveglia su iPhone. Apple cerca di risolvere il bug

Come detto in precedenza, alcuni utenti sui social hanno lamentato dei problemi con la sveglia sui propri iPhone. A quanto pare la questione riguarda la suoneria, poiché gli utenti parlano proprio di una mancanza di volume.

Non è la prima volta che gli smartphone vanno incontro a bug del genere, sarebbe già successo in passato anche con gli stessi iPhone. Non ci dovrebbero esserci particolari attese perché pare che Apple si sia già messa a lavoro per risolvere l’inconveniente legato all’allarme.

Tuttavia, ci sarebbero due rimedi da provare per tentare di risolvere il problema prima della risoluzione ufficiale. Il primo consiglio è quello di recarsi in Impostazioni e successivamente in Suoni e feedback aptico e impostare al massimo il volume della suoneria, mentre il secondo è quello di recarsi sempre in Impostazioni, poi in Face ID e Codice per disabilitare il Face ID che in alcuni casi potrebbe essere causa di interferenze con la sveglia.

Se questi accorgimenti non dovessero funzionare, bisogna attendere che Apple risolva il bug.