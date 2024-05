Lo sviluppo di Android 15 sta procedendo spedito presso gli uffici di Google a Mountain View. Il debutto della nuova versione del sistema operativo del robottino verde è atteso per la seconda metà dell’anno ma stanno già iniziando a trapelare alcuni dettagli.

Le versioni di beta test hanno permesso di familiarizzare con il sistema operativo ma Big G sta tenendo nascoste le funzionalità inedite. In attesa di scoprire ufficialmente le nuove feature che Google introdurrà con Android 15, possiamo affidarci ai leaker sempre pronti a rivelarci alcune indiscrezioni.

In particolare, è trapelata un elenco non ufficiale di device che riceveranno per primi l’aggiornamento. Come sempre in questi casi, Google renderà disponibile in anteprima il major update per i propri dispositivi.

Il debutto di Android 15 si avvicina e, in attesa dell’ufficialità da parte di Google, proviamo a scoprire quali Pixel si aggiorneranno

Infatti, avendo il pieno controllo hardware e software sui dispositivi della famiglia Pixel, l’aggiornamento ad Android 15 è certamente più facile. In seguito, dopo ulteriori modifiche, l’update sarà rilasciato anche dai vari produttori che devono applicare le personalizzazioni proprietarie per dare vita alle varie One UI, HyperOS e OxygenOS solo per citarne alcune.

Entrando maggiormente nello specifico, i Googlefonini che potrebbero ricevere l’update ad Android 15 sin dal primo giorno del rilascio potrebbero essere:

Pixel 8 e 8 Pro;

Pixel 7, 7 Pro e 7a;

Pixel 6, 6 Pro e 6a;

Pixel Fold;

Pixel Tablet.

Se questa lista dovesse confermarsi veritiera, Google aggiornerà i device fino a tre generazioni passate, confermando la volontà di Big G di offire un supporto software prolungato nel tempo.

Ricordiamo che l’azienda di Mountain View, a partire dai Pixel 8, sembra orientata ad offrire ben sette anni di aggiornamenti Android e patch di sicurezza. Per tutti gli altri modelli, invece, il supporto software si ferma ai classici tre major update e patch di sicurezza.

La fase beta di Android 15 dovrebbe terminare a giugno e, terminate le modifiche per l’ottimizzazione, entrerà nella fase stabile. Il debutto della nuova versione del sistema operativo è atteso verso ottobre, al fianco dei Pixel 9.