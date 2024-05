Il marchio Caviar è noto per le personalizzazioni uniche e preziose sui flagship come Samsung Galaxy S24 Ultra e Apple iPhone 15 Pro Max. Grazie all’ampio utilizzo di diamanti e oro, i device tecnologici diventano dei veri e propri gioielli.

Tuttavia, Caviar ha deciso di non concentrarsi solo sul settore smartphone. Il brand fa il proprio debutto nel settore delle e-bike con l’arrivo della Herzog. Basata sulla Porsche eBike Cross 3rd Gen, la bicicletta elettrica diventa ancora più unica ed esclusiva.

In pieno stile Caviar, la Herzog si tinge d’oro grazie all’utilizzo di vero oro a 18 carati e fibra di carbonio dorata. In questo modo, la Porsche eBike Cross 3rd Gen diventa un mezzo estremamente esclusivo e particolare, una vera e propria opera d’arte.

Caviar presenterà Herzog nel corso dell’anno, si tratta di una e-bike rivestita di vero oro basata sulla Porsche eBike Cross 3rd Gen

Per realizzare una Herzog, il brand dichiara che siano necessari fino a quattro mesi di lavoro. Le operazioni effettuate da Caviar non sono semplici personalizzazioni ma sono delle vere e proprie lavorazioni artigianali vicine all’alta gioielleria. Infatti, la placcatura in oro richiede attenzione e precisione, tanto da rendere ogni dispositivo molto ambito tra i collezionisti.

Considerando che la base della bicicletta elettrica è la Porsche eBike Cross 3rd Gen, i clienti della Herzog sono tutti gli appassionati del marchio di Stoccarda. La e-bike è spinta dal potente motore Shimano che si lega ad un telaio in carbonio e da una batteria da 504 Wh.

Al momento, Caviar sta ancora ultimando le prime Herzog e, di conseguenza, non c’è ancora una scheda tecnica definitiva. La fine dei lavori sulle prime e-bike d’oro è atteso per l’estate e la commercializzazione avverrà a partire dal 2025.

Il prezzo di lancio sarà di circa 44.000 euro con un omaggio per i primi utenti che sceglieranno la bicicletta elettrica. Insieme alla Porsche eBike Cross 3rd Gen, i facoltosi clienti riceveranno anche un iPhone 16 personalizzato da Caviar.