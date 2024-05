L’estate sta per arrivare e nuove offerte WindTre potrebbero presto essere disponibili. Nell’attesa i nuovi clienti hanno la possibilità di ricevere delle ottime tariffe tramite le quali acquistare uno smartphone 5G senza sborsare alcun centesimo.

Scopriamo insieme quali sono le offerte del momento con smartphone incluso, quali sono i servizi previsti e come attivarle!

Offerte WindTre con smartphone gratis: scopri come ottenerle!

Le offerte WindTre con smartphone gratis incluso attualmente proposte dal gestore sono quattro e sono disponibili per tutti i nuovi clienti che decidono di acquistare una SIM con o senza portabilità del numero dal precedente operatore.

La tariffa più conveniente è la WindTre Start 5G, disponibile al costo di 12,99 euro al mese, include minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. I clienti potranno abbinare l’acquisto di uno smartphone a rate e ricevere un Samsung Galaxy A15 gratis.

Andando incontro a una spesa leggermente più alta, pari a 14,99 euro al mese, i nuovi clienti possono richiedere la WindTre FULL 5G, che include: minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’estero, 200 SMS verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. Il gestore include anche il servizio Call center senza attese e permette di ricevere uno smartphone Motorola Moto G54 5G.

I clienti più esigente e ben disposti ad andare incontro a cifre più elevate pur di non rinunciare alla possibilità di navigare senza limiti possono optare per due opzioni differenti.

La prima è la WindTre Pack Protect 5G, disponibile al costo di 19,99 euro al mese con: minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e Giga senza limiti alla massima velocità disponibile. In questo caso, WindTre include il servizio Call center senza attese e protezione furto, oltre a uno smartphone Honor 90 Lite.

Al costo di 29,99 euro al mese, invece, è possibile attivare la WindTre Protect Unlimited 5G, che permette di ricevere: minuti per le chiamate verso tutti i numeri, 200 minuti per le chiamate verso l’estero, 200 SMS verso tutti i numeri e Giga senza limiti alla massima velocità disponibile. I clienti in questo caso riceveranno il servizio Call center senza attese, protezione furto e uno smartphone Samsung Galaxy A25 5G.

I clienti interessati all’attivazione di una delle offerte menzionate potranno accedere al sito ufficiale del gestore per effettuare il preordine della SIM o recarsi in uno dei punti vendita autorizzati per concludere l’acquisto.