Sparkles: il cane robot che si muove e sembra vero

Boston Dynamics ha dimostrato più volte quanto la tecnologia dei suoi robot sia avanti e versatile, spesso tramite immagini o video creativi che hanno suscitato curiosità e divertimento tra gli utenti. In occasione della Giornata Internazionale della Danza, l’azienda ha avuto una nuova idea geniale ed ha pubblicato una clip che ha fatto subito il giro del web. In esso, Spot, il suo cane robotico ormai divenuto famoso, balla con un suo “gemello” travestito da un tenero cagnolone celeste di nome Sparkles.

Il video mostra un’interazione unica e divertente tra Spot e Sparkles. I due robot sembrano quasi trasformarsi in di ballerini (sicuramente più coordinati di molte persone), muovendosi insieme ed effettuando un balletto insieme. Inizialmente, Spot sembra un po’ titubante nell’avvicinarsi a Sparkles, ma una volta che i due si toccano il “naso”, si crea una connessione, come tra veri cani, che dà il via al loro spettacolo.

Un robot creato da un robot

La creazione di Sparkles è stata resa possibile grazie al nuovo Spot Arm. Si tratta di un braccio robotico montato proprio sulla parte superiore di Spot. Questo ha consentito al “costume” del robot di avere un collo ed una testa, dando a Spot un aspetto semi-realistico, creando l’immagine di un cane magico dal manto glitterato. Spot Arm, sviluppato da Intuitive Robots, è aggiunge una nuova capacità al robot. Esso è dotato di una pinza in grado di effettuare diverse azioni. Grazie ai sei gradi di movimento, ad una telecamera RGB in risoluzione 4K e alla capacità di sollevare carichi fino a 11 kg, Spot Arm è divenuto una delle componenti più importanti del robot e ne amplifica le possibilità di utilizzo.

Oltre ad essere un’opportunità per Boston Dynamics di esplorare la connessione tra i robot, di scoprire e sperimentare una nuova forma di intrattenimento, il video mostra anche il potenziale di queste creazioni robotiche nell’interazione tra simili ed anche con possibili umani. La clip non cattura solo un momento di divertimento, ma fa vedere a tutti noi quanto sia progredita la robotica e l’intelligenza artificiale.